8台女赴澳洲工作無力付房租　遭僱主威迫以性換工時長達半年

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，8名持457簽證（457 Visa）在澳洲工作的台灣女子，被她們的工頭強迫以性行為換取更多工時，以支付網路費、借車費及房租等。

8台女在澳洲被迫以性行成換更多工時。（示意圖／資料圖片）

澳洲「457簽證」是由僱主作擔保的臨時工作簽證。據報道，這8名女子在澳洲南部河地（Riverland）的一個採果園工作。她們的僱主以350澳元一周的租金，對其提供一棟有3間睡房的房屋。澳洲工人聯盟（United Workers Union）的報告寫到，她們的工資是每小時16澳元。

但除了每人每周約120澳元的房租，她們還要每人每周另付20澳元才能有更佳的上網服務，且還得另付25澳元租車費。這些費用加總起來若換算成月租，大約是每人660澳幣。

每人每月需付約660澳幣

為了負擔這些額外支出，僱主希望她們提供性服務換取額外工時，相當於當她們是「債奴」（debt bondage）。那位主管威脅她們，「如果想工作，負擔得起所有開支，就以性行為換得更多工時」。

報道稱，這8名女子在能夠訴說自己的遭遇前，已在這個環境長達大約6個月。她們後來找上僱主的老闆，揚言如不撤換僱主，就要訴諸媒體。她們還要求更換住所和工作用的交通工具。據報道，這些女子目前都已離開澳洲。

台外交部：將持續向澳方表達關切

針對事件，台灣外交部發言人歐江安今日（5日）在例行新聞說明會表示，經了解，事件發生在2018年，當時這幾人並未向台灣駐澳洲代表處請求協助，她們都已離開澳洲。台外交部及駐處將持續向澳方針對此案表達關切並了解詳情。

（每日郵報）