3台女到日本旅館工作假期　做事馬虎兼閃電離職　自認爛人超囂張

不少年青人畢業之後會選擇去外國工作體驗人生。台灣一名網民在日本工作假期，到日本奈良一間青年旅館工作，近日旅館裏來了3個台灣女生，不但做事十分不負責任，導致客人沒房間住宿，甚至不顧更表，直接閃電離職，更囂張地說「你們也不能拿我怎麼樣」，讓日本經理委屈落淚。網民知道之後都十分之憤怒，大罵「請不要再丟台灣人的臉！」

不少人都會想到外地工作體驗人生，而日本就是工作假期的熱點之一。（資料圖片）

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樓主在網上討論區「Dcard」上的帖文提到，自己在旅館中負責房務，需要確認床位。旅館另外有3名都是來自台灣、在日本工作假期的女生。一天有一位客人想續住，但是還沒登記，其中一個女生去打掃房間時，雖然發現客人的床位沒有收拾好，卻沒有跟主管匯報，導致新客人來到時才發現床位有其他人在使用。

當時旅館已經沒有空床，要入住的新客人沒有地方住，老闆只好退款及額外賠償，讓對方去其他地方投宿。樓主指出，這件事在日本非常要不得，主管還說：「這是有史以來第一次。」但該名犯錯的女生不但沒道歉，還大言不慚的說：「我就沒有看到嘛，你要我怎麼辦？」

涉事台灣女生堅稱自己沒有看到床位仍然有人在使用。（資料圖片）

除此之外，更過份的是這3名台灣女生到旅館不到一星期，竟然「就在大阪找到另一份工作」，原本更表已經排好，她們卻提出離職，而且完全不給時間旅館作人事安排，即使主管嘗試溝通，3個人仍舊堅持「不做了」，讓主管忍不住流下淚來。

樓主看不過眼，紛紛勸3個女生應該把工作做完再離職，沒想到反被她們責罵「反正我就是爛！我就是壞人啊！你們也不能拿我怎麼樣。我以前在台灣也常常做白工，我現在就要這樣！」樓主提醒她們，這種行為會害得台灣人以後很難在日本找工作，她們居然回應「她們找不到不關我的事」。

3名台灣女生說辭職就辭職，令旅館經理十分之委屈。（資料圖片）

樓主最後附上老闆的訊息，表示離職在日本要至少一個月前提出。「大家喜歡日本所以來日本，連日本的基本常識也一併考慮，這樣才會和氣。」樓主呼籲，出國打工遊學的朋友，「有些基本的工作倫理也是要遵守，不要覺得沒有合約就沒關係，畢竟人家給你打工換宿也是基於互信原則。」

不少網民也紛紛批評這3女生，「天啊太過份了吧，這種工作態度真不敢恭維」、「幹嘛不在家好好當公主就好」、「真的很爛欸，還去爛別人國家」。

（Dcard）

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