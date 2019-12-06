親民黨「郭家軍」立委提名人倡議鞭刑　讓虐童者感同身受

排名親民黨不分區立委第四位，被視為代表「郭家軍」參戰台灣立法院的郭台銘幕僚劉宥彤，12月5日接受台灣媒體專訪時指出，她進入立法院後，首要推動的法案，就是要針對家暴和虐童的施暴者處以「鞭刑」，讓鞭刑議題在立法院獲得重視，使受暴力對待的兒童能獲得更周全的保護。

親民黨不分區立委提名人，永齡基金會執行長劉宥彤主張要對虐童施暴者施以鞭刑。（執行長劉宥彤臉書）

在媒體專訪中，劉宥彤表示，外界可能會認為其進入立法院後會首要推動教育和創新相關法案，但其要告訴社會大眾的是，自己是「認真、真心」，「不管有沒有人支持」都要推動鞭刑。劉宥彤指出，鞭刑是針對家暴和虐兒的施暴者，尤其是虐待六歲以下小孩者。

劉宥彤說，為什麼要推動鞭刑，是因為一般的審判，沒辦法讓施暴者體會受虐的感覺，而鞭刑就是要讓施暴者「感同身受」，其強調這並非以暴制暴，而是一種正義。

對於鞭刑可能涉及的「人權」爭議，劉宥彤認為，台灣社會有很多的家暴跟虐兒案件，不管施暴者有沒有把人打死或打成重傷，對於受虐者而言，這就是一個人生長期的陰影。其反問，當人們在主張保護施暴者人權時，「這些孩子的權益在哪？」、「誰來伸張？」

由於酒駕累犯肇事、性侵和虐童事件頻發，相關新聞事件經常引發全民公憤，而是否要對施暴者處以鞭刑，也屢屢會成為台灣社會輿論的熱點議題。

在台灣官方所架設的「公共政策網路參與平台」，對於酒駕累犯、性侵和虐童者增設鞭刑處罰的倡議，更曾在2017年創下最多人附議的紀錄，獲得超過3萬網民的響應支持。在2019年3月，國民黨籍立委為嚴懲酒駕犯，也曾在立法院倡議，要針對酒駕肇事者處以鞭刑，並主張「死一人就加一鞭」。

現今僅少數國家保有類似鞭刑制度，包括新加坡、馬來西亞、巴基斯坦、阿富汗、伊朗與沙特阿拉伯等伊斯蘭教國家。（網上圖片）

對於社會各界的鞭刑呼聲，台灣法務部曾做出相關回應，其強調鞭刑並不符合現代刑罰思潮，台灣已簽署聯合國人權兩公約，而鞭刑則與國際刑罰趨勢及兩公約的人權精神相扞格，認為台灣不宜引進鞭刑。

法務部表示，以矯正刑取代應報式的處罰，為現代刑罰趨勢。鞭刑為專制時期刑罰報復主義下產物，「不符現代刑罰思潮」，目前國際上90%以上的國家未採取鞭刑。而台灣所簽署的人權兩公約也規定：「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰」。

據法務部的簡報資料指出，鞭刑制度源自英國，而廣為人知擁有鞭刑制度的新加坡，則是繼承英國法律體制，獨立後沿用英國鞭刑制度。但英國國會在1948年通過刑法修正案廢止鞭刑制度後，現今僅少數國家保有類似鞭刑制度，包括新加坡、馬來西亞、巴基斯坦、阿富汗、伊朗與沙特阿拉伯等伊斯蘭教國家。

由於代表「郭家軍」的劉宥彤，被列在親民黨不分區立委的安全名單內，有相當高的機會能進入立法院，這也意味着是否引進鞭刑，有望成為立法院和社會各界熱議的課題。然而，面對層出不窮且社會成因複雜的虐童悲劇，是否是靠加重處罰，施以鞭刑就能改寫，而受虐者身心的痛苦及其權益伸張，又是否非得靠鞭刑來讓施暴者「感同身受」後才能實現，這些可能都是有待台灣社會多加思辨的問題。