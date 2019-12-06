【2020台灣大選】韓國瑜接受美媒專訪：希望撕下親中標籤

在台灣，國民黨總統參選人韓國瑜近期接受美國《華爾街日報》專訪指出，不滿遭到抹紅。韓國瑜坦言，香港持續近半年的抗爭不利自身選情，但他一向捍衛中華民國主權，有信心贏得大選。

報導指，韓國瑜聲稱總統大選民調被操縱，呼籲支持者拒答或在作答時撒謊。他上週在個人Facebook專頁發文：「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說『唯一支持蔡英文』，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」

去年11月，韓國瑜當選高雄市長。（中央社/資料圖片）

韓國瑜出奇招，有政壇對手與獨立學者形容他孤注一擲，詆毀台灣民主體制。韓國瑜則表示，他有信心勝選，純粹是把企圖擾亂選情的手法說出來。

去年11月九合一選舉，韓國瑜當選高雄市長，在國民黨內聲勢扶搖直上。報導指出，國民黨因主張兩岸走得更近，被廣泛認為享受北京好處，韓國瑜今年春季訪問中國期間，會見大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一、進入香港中聯辦，加深親中印象。

然而，中國國家主席習近平年初發表對台談話，重申不放棄武力，台灣內部對中共擴張更加擔心，親中形象成為韓國瑜爭取大位的包袱。

根據中央研究院春季民調，58%受訪者重視國家安全甚於經濟利益，看法相反的受訪者比例為31%。香港6月掀起反修例抗爭，至今仍未平息，強化台灣民眾看重國安、警惕中國大陸強勢作為的氛圍。

韓國瑜坦言，香港抗爭使懷疑他與北京走太近的台灣人更不欣賞他。

韓國瑜重申，他將不遺餘力捍衛中華民國主權，並強調兩岸關係改善是確保台灣繁榮的必要條件。

他說，中國大陸干預台灣的憂慮被誇大，並以香港11月區議會選舉泛民主派大勝為例指出，中共影響民主選舉的能力沒有外界想像那麼強，「台灣民主自由已成為生活方式，我們有堅強的免疫系統」。

（中央社）