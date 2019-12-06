【楊蕙如網軍案】國民黨立委赴台外交部抗議爆衝突　2人受傷送醫

「楊蕙如網軍案」的爭議持續在台延燒，儼然成為近日台灣政壇最受藍綠立委搶鏡與製造新聞的熱點。國民黨立委與議員繼12月3日集結台灣外交部外「抬棺」抗議後，今天（6日），在國民黨立法院黨團總召曾銘宗的帶領下，再次率眾來到台外交部抗議，現場隨後爆發推擠衝突，造成兩名國民黨籍立委雙雙掛彩。

國民黨總統候選人韓國瑜探望因外交部衝突而受傷的陳玉珍。（立法院國民黨黨團提供）

國民黨立法院黨團宣稱，為表示對台灣外交部的尊重，黨團6日一早即通知外交部將前往拜會外交部部長吳釗燮，然而，台外交部卻在外圍部署員警與拒馬圍欄，阻擋國民黨籍多名立委與市議員進入外交部。最終在警方與立委們的推擠衝突中，國民黨立委林奕華、陳玉珍掛彩，雙雙送醫治療。為此，國民黨總統候選人韓國瑜更在6日晚間親赴醫院探視林、陳兩人。

國民黨立委林奕華。（立法院國民黨黨團提供）

對此，國民黨黨團認為，台外交部拒絕立委進入的行為非常誇張且無理蠻橫，更指針對外交部動用警力粗暴對待立委、議員，國民黨團堅決要求「吳釗燮、謝長廷下台」、蔡英文道歉。

因衝突受傷的立委林奕華則質疑台外交部不應躲在警察後面，指稱「難道中華民國在民進黨執政下，重回戒嚴時代嗎？」。林奕華認為，外交部將立委單純拜會、意見溝通，操作成選舉造勢，此舉恐讓人懷疑蔡英文、行政院與民進黨與楊蕙如關係匪淺。

但面對國民黨立法院黨團的強烈質疑，台外交部則發表聲明，指該部是代表台灣處理對外關係的機構，不應為政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域。針對外界質疑台外交部與楊蕙如之間的關係，台外交部表示，該案已進入司法調查，該部對司法調查表示尊重，但基於行政中立原則，對於任何選舉造勢行徑，恕難配合。

台灣網絡名人楊蕙如因指示網軍操作去年關西機場事件，疑似造成駐大阪辦事處前處長蘇啟誠自殺案，日前遭台北地檢署起訴。（資料圖片）

民進黨立法院黨團書記長李俊俋在接受《多維新聞》電訪時表示，楊蕙如被起訴的「侮辱公署」罪與假新聞無關，假使國民黨要如此無限上綱，那「很無聊」，畢竟假使楊蕙如真是「網軍」，自然司法會查清楚。

至於外交部部長吳釗燮是否需為此下台，李俊俋則認為，他不懂為何楊蕙如案與吳釗燮的關聯，重申楊蕙如遭起訴是因「侮辱公署」罪，這是楊蕙如自己要面對的，「跟吳必須下台有何關係？」，故他覺得藍營要求謝長廷與吳釗燮要下台是「莫名其妙」。

由於關西機場案最終導致一位外交人員喪生收場，李俊俋也提醒藍營，別再拿他人傷心事來做選戰操作了。