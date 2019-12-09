【2020大選】青年返鄉投票專車募款突破260萬新台幣　3500人受惠

台灣2020總統大選將至，為鼓勵青年返鄉投票，台灣青年民主協會、台灣學生聯合會發起「2020青年民主返鄉列車」計劃，今年贊助熱度更高，募資已突破260萬新台幣（折合約67萬港元），較去年九合一大選的民主返鄉列車多2.7倍。 計劃將送3500名青年返鄉，下一階段更將補助客運夜車車票、離島班機等。

2020青年民主返鄉列車募款金額已逾263萬新台幣，台灣青年民主協會強調，有些改變，就在「回家以後」。（Facebook@台灣青年民主協會TYAD）

綜合台灣《聯合報》等媒體報道，每逢大型選舉，台灣各大學大多會自行串連，或各校學生組織自行找尋經費，籌措並發起青年返鄉列車，鼓勵年輕族群、大學生返鄉投票。2018年九合一大選前，首度由民間社團「台灣青年民主協會」發起，串聯全國50多所大學的學生組織，舉辦「2018青年民主返鄉列車」，鼓勵青年返鄉投票。

「2018青年民主返鄉列車」計劃最終有2842人贊助89萬（新台幣，下同）。當時的文宣是「我們相信，青年手中的每一票，都是通往理想未來的入場券。今年，我們一起回家投票吧。」當時載送約2100多名青年回鄉參與九合一大選投票。

報道稱，台學聯與青民協於12月8日聯合召開記者會，說明「2020青年民主返鄉列車」募資金額突破250萬元，有近5000人參與。將在明年1月10日、11日開出78班「2020青年民主返鄉列車」，載送約3500名大專院校學生返鄉投票，每人收費僅111元。後續預計再提供客運夜車，及本島和離島往來的班機補助，送更多學生返鄉投票。

此次「2020青年民主返鄉列車」計劃從11月24日發起募資，截至12月9日（周一），募款網頁上已有逾5000人贊助263萬新台幣。距離募款結束時間還有15天，數字可能還會上升。此次文宣強調，凝聚青年力量，投出理想未來。有些改變，就在「回家以後」。

台學聯理事長、成大學代會議長陳佑維表示，今年預計募資200萬元，不過1天就達標，金額還超過。他說，團隊沒有支持特定政黨，今年募資速度這麼快，因為大選時各校期末考都已考完，學生返鄉投票後，可以繼續留在家裏準備過農曆年。

青民協理事長林彥廷表示，2020返鄉列車主題定為「回家以後」，不只是因為青年回家以後投下選票，才能真正帶來改變，也因為在去年縣市首長選舉及公投議題上，明顯發現世代之間的價值差距，此次返鄉列車期許青年在「回家以後」做出更多行動，和家中長輩溝通討論，消弭世代歧異並相互理解。

2018青年民主返鄉列車共募得89萬新台幣，當時載送約2100名青年返鄉。（譚英瑛攝）

此外，有報道指出，適逢民進黨中央密集宣傳「考試投票都重要、考完返鄉去投票」，搭配教育部三令五申要求大學1月10日前完成期末考，不免被外界聯想111元返鄉投票活動，是在幫民進黨爭取大專年輕人選票。國民黨立委陳學聖就質疑，這次名義上由學生團體在平台募資，這筆款項應該也要讓外界知道究竟都是哪些人或團體捐贈的，是否有民進黨背景？