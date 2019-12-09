台總統大選號次出爐：一號宋楚瑜二號韓國瑜三號蔡英文

台灣中央選舉委員會今天（9日）辦理2020年台灣總統大選號次抽籤，蔡、韓、宋三方依照登記參選的順序登台抽籤。第一個抽籤的宋楚瑜因未到場，由親民黨秘書長李鴻鈞代理抽得榜頭「一號」。而韓國瑜與副手搭檔張善政均親自到場，並連手登台抽出「二號」。前兩個號碼開出後，蔡陣營已確定將披掛「三號」參選，不過代表蔡英文出席抽籤的賴清德仍將活動流程走完，親自抽出籤筒最後一支三號籤。

1996年起六屆民選的台灣總統大選中，抽得「二號」的候選人共贏下四次選戰，堪稱勝率最高的號次。

+ 4 + 3 + 2

本次抽籤活動，第一組到場的候選人便是韓國瑜與張善政，率先入席等待其他組候選人抽籤代表，接着李鴻鈞也在宋楚瑜競選辦公室發言人于美人陪同下到場，並與韓張握手致意。由於李鴻鈞的胞兄前台灣內政部長李鴻源，一度被外界傳聞是韓國瑜副手屬意人選，使得韓國瑜與李鴻鈞見面頗有一見如故之感，入席後仍不時對談交換意見。最後賴清德到場時，韓國瑜與張善政同樣也起身相迎。

進入實際抽籤的重頭戲階段後，台灣中選會主委李進勇端出三張分別寫着一號、二號、三號的籤紙供外界檢視，並交由工作人員將籤紙黏封放入透明籤筒，接着李進勇再拿起籤筒大力搖晃，將號次打散在籤筒中。不過李鴻鈞、韓國瑜、賴清德三人依序登台抽籤，竟然依序抽出一號、二號、三號，相當巧合。李鴻鈞拆開籤紙封條發現是一號時，開心的笑容全藏不住，在座的于美人更是高聲歡呼。韓國瑜張善政抽得二號時，台下的韓國瑜團隊更是高喊「兩隻穿雲箭，台灣安全、人民有錢」，但口號喊到一半，在場監察的台灣中選會副主委陳朝建便以選務中立為由，要求韓國瑜陣營停止造勢。

儘管在賴清德登台之前抽籤，自己代表的蔡英文號次就已經確定，但賴清德仍將流程走完，抽出籤筒中最後一支三號籤。此時台下的韓國瑜還打趣說，「會不會再抽一支一號？」雖然是玩笑話，卻隱約能感受出韓國瑜對蔡英文陣營的嘲諷。隨後賴清德拿着三號籤，並對現場媒體鏡頭表示，三號代表三張選票投台灣，分別是總統選票、區域立委選票、不分區立委政黨票，令英德配勝選、民進黨立法委員過半。

事後三組候選人及抽籤代表步出台灣中選會大樓，對媒體發表看法。賴清德表示，目前是競選期間，但蔡英文還是忙於政事有公務行程在身，所以才由他代表出席抽籤，並抽到幸運號碼三號，盼能守護台灣主權、維護台灣民主。李鴻鈞則指出，本次抽到一號感覺意義重大，因為宋楚瑜2000年披掛一號參選時，僅以些微差距落敗，此後宋楚瑜參選均是抽到三號，台灣近20年來裹足不前，這次宋再抽到一號，希望能推擋藍綠的高牆，把人民擺第一。至於韓國瑜與張善政則是以「韓式風格」表達自己的心境，改編鄧麗君「採紅菱」歌詞，當場唱起，「我們倆牽着手呀，選總統呀選總統，得兒呀得兒台灣安全，得兒呀得兒人民有錢，就好像兩兄弟呀為人民呀，我倆一條心。」

細數台灣六屆總統大選勝選號次，1996年由李登輝披掛二號參選得勝。2000年陳水扁勝選號次則是五號，2004年陳水扁連任時是一號。馬英九2008年、2012年兩次當選，都是披掛二號。至於2016由蔡英文當選，抽得的號次也一樣是二號。過去六屆大選中，韓國瑜本次抽得的二號共贏下四次，堪稱勝率最高的號次。不過，前國民黨主席連戰2000年、2004年兩度敗給陳水扁，號次也都是二號，可見二號固然幸運，但若要贏下大選，還得多仰賴候選人自己與全黨上下的表現。