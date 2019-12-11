美公布2020《國防授權法》協商版本　延續「挺台」思維

延續近幾年《國防授權法》中的「友台」立場，新一年度的美國《國防授權法》（NDAA）協商版本於12月9日公布。美國國會表達美國應續派美艦「常態性」穿越台灣海峽、並應強力支持對台軍售、同時也要求美國國防部就與台灣相關網絡安全活動提出報告。

美國2020年國防授權法協商版本出爐，內容鼓勵美艦常態化通過台灣海峽。（台灣國防部）

美國聯邦參議院與眾議院在12月9日就NDAA達成一致版本，並公布摘要與會議報告全文。待兩院分別通過後，即可送交總統特朗普（Donald Trump）簽署，據瞭解，兩院可望在本週進行投票。

此版本中，涉台部分包含法案第1260B、1260C與1260D，主題分別涵蓋網絡安全、《台灣關係法》評估、以及強化美台防務關係等；另外，針對台灣2020年大選的部分，在法案中也有所著墨。

其中，第1260B條，保留眾院的「就與台灣相關網絡安全活動提出報告」，要求此法生效180天內，美國國防部長應向國會相關委員會提出報告。

第1260C條「檢討及報告《與台灣關係法》」指出，美國防部長在與國務卿協調後應檢討以下事項：中華人民共和國是否透過軍事、經濟、信息、數字、外交或其他形式的壓迫手段，影響台灣人民安全與社經體系、兩岸軍事平衡、期盼台灣未來應繼續以和平方式決定。

第1260D條「加強美台防務關係的國會意見」指出，美國防部長應推動強化台灣安全的交流政策，包括提供台灣參與實戰及軍事演習的機會；依據《與台灣關係法》，確保台灣維持足夠的自衛能力；依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員與將領交流。

國會意見認為，美國防部應考慮包括演習或派船訪問，以擴大與台灣和其它區域夥伴在人道援助及災難救助的合作；美國防部長也應持續派遣海軍軍艦常態性穿越台灣海峽，並鼓勵其盟友及夥伴跟進執行穿越行動。

此外，新年度的NDAA對中專章中第5513條則是「中華人民共和國介入台灣選舉的報告」專節，要求美國國家情報總監在2020年台灣總統大選後45天內，應向國會情報委員會、參眾議院外委會，針對中國大陸干預或破壞台灣選舉而進行的行動、以及美國為阻止此類行動所做的努力。

新年度的《國防授權法》還要求美國相關部門在台灣大選結束後，提出關於中國大陸介選之報告。（中央社）

法案指出，報告內容應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支持台灣辨認、遏止與打擊中國大陸的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。報告也須評估中國大陸行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認中國大陸的策略、技術與程序。

（聯合報、自由時報）