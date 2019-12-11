【對台26條】為台企提供同等待遇　國台辦：彰顯兩岸一家親

大陸上月初推出「對台26條措施」，重點是提供台灣企業及民眾，能夠享有與大陸企業及民眾的同等待遇。 國台辦在周三（11日）舉行例行新聞發布會，特別邀請國家發改委、國台辦經濟局等多名官員現身說法，詳細介紹「對台26條措施」當中涉及到為台灣企業提供同等待遇的13條措施。 其中國台辦經濟局副局長陳斌華指，上述的13條措施是彰顯「兩岸一家親」理念，概括而言有三個亮點。

陳斌華表示，第一大亮點是13條措施扣緊經濟社會的發展熱點，例如第二條「台資企業可按市場化原則參與大陸第五代移動通信（5G）技術研發、標準制定、產品測試和網絡建設」。其是圍繞5G產業，將積極支持兩岸企業就5G產業開展交流合作，歡迎台資企業參與大陸5G建設，共享大陸5G商機。

「對台26條措施」中包括有積極支持兩岸企業就5G產業開展交流合作。（資料圖片）

而第二個亮點是回應台胞台企重點關切，例如第八條的「符合條件的台資企業可向地方各級政府性融資擔保基金申請擔保融資等服務，可通過股權托管交易機構進行融資。允許台資企業在銀行間債券市場發行債務融資工具」。該條措施是針對台企特別是中小微台企的融資難、融資貴等問題，在申請政府性融資擔保基金、拓展直接融資渠道等方面提出解決辦法。

至於第三大亮點就是「含金量」進一步提高。第一條的「台資企業可同等參與重大技術裝備研發創新、檢測評定、示範應用體系建設，可同等參與產業創新中心、工程研究中心、企業技術中心和工業設計中心建設」，就是支持台企同等參與重大技術裝備和「四類」中心建設，助推台企加快科技創新，融入高質量發展。

陳斌華又提到，「對台26條措施」自發布以來，國務院台辦、國家發改委已經會同有關部門和地方部署落實工作，相關落實和配套對接工作正在抓緊進行。其中福建省有關部門將於近期召開政策說明會，明確一些措施的具體方案；江蘇省昆山市亦推出服務台胞台企的20條新舉措，提供更多同等待遇。

（中國台灣網）