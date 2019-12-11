朱立倫：民進黨若真正關心香港應積極推動《難民法》

早前，台灣總統蔡英文曾表示，現階段沒有需要推動《難民法》，現有條例足以幫助赴台香港示威者。對此，前國民黨主席朱立倫在12月11日表示，民進黨今天如果真正關心香港民主，就應該積極推動《難民法》。

蔡英文在12月4日一場青年論壇活動中，被現場學生問及針對香港反修例的具體協助作為時，她表示，現階段台灣對香港的協助，並不需要動用到《難民法》，《港澳關係條例》本身就具足夠法律基礎可協助參與反修例運動的港人赴台生活。

而香港浸會大學學生會長方仲賢12月8日一度於Facebook發文表示，這樣的說法難免會讓人覺得，民進黨只是想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票。不過，此後他又發文道歉，表示僅希望指出民進黨於支持香港民主抗爭運動的前題下，可考慮透過立法和行政手段，為受政治逼害的在台港人提供具法律條文保障的援助。

朱立倫在12月11日召集青年黨公職開記者會替韓國瑜造勢，事後也被問到了相關話題。朱立倫表示，支持香港所有人民追求民主人權，是國民黨一貫堅持的立場，他不希望有任何政黨或個人，把香港爭取民主人權的過程當成提款機或選舉的戰略。

朱立倫說，台灣的《難民法》已經躺着這麼多年，不僅國民黨應該要給予支持令法案通過，今天民進黨如果真正關心香港民主，也應該積極推動這樣的法案。