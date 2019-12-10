【2020台灣大選】朱立倫整合黨內大老　齊任榮譽主委助選韓國瑜

前國民黨主席朱立倫在12月8日正式宣布接任韓國瑜競選總部主委後，便馬不停蹄展開整合工作，不僅次日（9日）旋即拜會吳伯雄、馬英九兩位前國民黨主席，面邀馬吳出任韓國瑜競選總部榮譽主委，再於當地時間12月10日前往國民黨中央黨部，拜見國民黨主席吳敦義，除了同邀吳敦義一齊擔任韓國瑜競選總部榮譽主委外，朱立倫更要求黨中央應與韓國瑜競辦整合，以求2020年能夠勝選，吳敦義對此也欣然答應，一度四分五裂的國民黨，似乎向團結邁進一步。

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由於朱立倫與吳敦義前一段時間是國民黨內相互角力的兩大陣營，在2018年台灣九合一縣市首長選舉前，朱吳兩人同被視為最有機會代表國民黨角逐2020年台灣總統的人選。只是在形勢比人強的情況下，吳敦義率先表態不參戰2020大選，外界一度以為朱立倫在提名爭奪戰中已無懸念，豈料，以吳敦義為首的國民黨中央大開綠燈，使甫上任高雄市長的韓國瑜可「被動參與」黨內初選，更修改黨內規定令才剛恢復黨籍黨權的前鴻海董事長郭台銘有資格投身初選，間接導致朱立倫與2020年台灣總統大選擦肩而過。如今朱立倫、吳敦義在台面上握手言和，共同為大選努力，對國民黨而言，確實別有指標意義。

此次朱立倫來到國民黨中央黨部，黨中央在接待方面毫無懈怠，由國民黨副主席兼秘書長曾永權親自出面引領朱立倫上樓，進入會客室後，吳敦義更笑着對朱立倫說，「辛苦了，你接了重任」。接着朱立倫也開心得替吳敦義介紹陪同自己的幕僚團隊。「古今多少事，盡付笑談中」，國民黨初選過程的腥風血雨，彷佛都已被拋諸腦後。

會面結束後，朱立倫在曾永權、韓國瑜競選總部執行長李哲華的陪同下，出面接受媒體訪問，說明會談結果。朱立倫表示，此次大選一定要發揮整體國民黨的力量，應該讓國民黨黨部與韓國瑜競選總部二合一，而吳敦義也欣然答應，同時他也恭請吳敦義與馬英九、吳伯雄、洪秀柱一樣，接下韓國瑜競選總部榮譽主委。朱立倫自言，接下來他也將透過國民黨全台執政的十五縣市首長，用自己的方式領軍，整合戰力，例如台中市長盧秀燕亦將於12月13日接任韓國瑜台中市競選總部主委，至於台中市議會議長張清照則將成為韓國瑜台中市競選總部執行主委。

朱立倫強調，國民黨也應該爭取年輕一輩的支持，接下來將整合國民黨在各地四十歲以下的年輕議員，增強戰鬥力。至於外界有人質疑國民黨已針對選後情勢展開人事佈局？朱立倫則指出，現在國民黨的佈局只有爭取勝選一途，所有的努力都是勝選方程式，不能有任何自私考慮。