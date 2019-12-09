【2020台灣大選．觀察】朱立倫入列韓國瑜團隊　郭台銘拉力遞減

被支持者暱稱為「正常倫」的前新北市長朱立倫，12月8日在新北市與2020年台灣總統選舉國民黨候選韓國瑜合體，並出任韓國瑜全台競選總部主委。韓國瑜開心的宣布由他本人、副總統候選人張善政及朱立倫共同組成的競選「鑽石鐵三角」正式成形。不僅現場支持者歡聲高呼，輿論也都認為國民黨展現團結氣勢。

韓國瑜宣布，與副總統參選人張善政（前右）、全台競選總部主委朱立倫（前左）組成「鑽石鐵三角」。（中央社）

為何朱立倫穿着有着大大英文字母「Ｈ」（象徵「韓家軍」）競選外套在公眾面前出現，在選舉投票日只剩一個月左右時間時，對韓國瑜來說格外重要。

眾所皆知，朱立倫的「總統夢」因為韓國瑜（更正確說應該是「韓家軍」）所延遲，而他美國學成返台執教、從政及擔任國民黨主席以來，從沒有被冠上任何「稱號」，目前的暱稱「正常倫」、「氣度哥」皆是在2020年台灣總統選舉國民黨內初選出現的，對照的是韓國瑜的「草包」及挾「韓粉」自重。

雖然朱立倫在藍營初選落敗之後，不斷呼籲「大局為重」、「成功不必在我，團結一定有我」，知識藍、庶民藍、韓粉、郭粉都要全力支持韓國瑜當選，卻遲遲不同意「韓朱配」。依照台灣政治人物「說一套，做一套」常態，以及當時韓國瑜聲勢因為郭台銘宣布退出國民黨盪到最低，再加上朱立倫在新北市的接班人侯友宜也表態「行政中立」情況下，「陰謀論」的說法認為朱立倫的「團結論」只有口惠，實則認定韓國瑜敗選大勢已定，保存實力靜待選後收拾「舊河山」。

平心而論，從國民黨以往黨內派系「私利為先」的歷史來看，「陰謀論」猜測朱立倫堅持「韓朱不配」的「成功不必在我」並非全無理據。

不過，在朱立倫、侯友宜穿上「Ｈ」競選戰服與韓國瑜同台，並由韓國瑜緊握宣布朱立倫掌舵全國競選總部後，對於藍營支持者來說，有了「正常倫」的加持及掌舵，對「草包傾中」的擔憂就少了幾分，反面來說，對於「下架蔡英文」後的政局穩定與執政信心也多了幾分。

郭台銘（左一）同時壓寶宋楚瑜（左二）與柯文哲（右二），顯示出他商人性格的一面。（許陳品／多維新聞）

韓陣營士氣大振的原因還有一個，就是郭台銘成為影響藍營團結「Ｘ因子」的能力已大不如前。

郭台銘擄獲藍營支持者「芳心」的原因主要有二，一是他熱愛「中華民國」，而且他「黑手起家」打造鴻海帝國的成就，並且承諾「許年輕人一個未來」，符合多數台灣人民對「成功」的定義及「造福鄉里」的想象 ；其二，他有「政治素人」的清新氣息、「企業強人」的霸氣，而且本身就是「首富」，相信他有足夠魄力改變台灣的政治格局。

然而，近來發生三件事，讓郭台銘的魅力大減。一是他是以「建立第三勢力」理由脱離國民黨，卻同時壓寶柯文哲的台灣民眾黨與宋楚瑜的親民黨，盡顯商人性格及精於算計，使他的「清新」不再；再者，他選擇與已被許多藍營支持者視為「投機者」的宋楚瑜站得更近，讓人對他「改革」的決心打了折扣；第三，郭台銘與美國總統特朗普的私交，一直是他主要「賣點」之一，然而，郭台銘於12月初大張旗鼓的召開記者會宣布獲邀前往白宮，卻在與特朗普「聊了一下」之後，對於媒體詢問卻顯有難色，讓他的「賣相」又不好了幾分。

郭台銘曾經有很好的機會，成為「下架蔡英文」、「中華民國派大團結」的關鍵「大絕」，只要他能持續藍營支持者、「中華民國派」對他的「清新、霸氣、魄力」的美好想象，並選戰最後階段盡釋前嫌，為了「大局」與韓國瑜站在一起，雖然他已不是國民黨員，仍功在「中華民國」與國民黨。

然而，因為朱立倫落實「團結一定有我」，以及民進黨因為「網軍之亂」形象受傷，再加上郭台銘近期種種作為，都使得郭台銘影響2020年大選及立委選舉的能力大為減少。

現在郭台銘反而要擔心，若韓國瑜最後僅以幾個百分點的支持率落敗，他是不是會被遷怒，被視為無法下架蔡英文的「戰犯」之一。