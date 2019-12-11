【2020台灣大選】大陸限縮陸客赴台　宋楚瑜：對觀光業不公平

親民黨主席兼總統候選人宋楚瑜於12月11日表示，他曾當面跟國台辦說，大陸對於民進黨政府有意見因此「要給他好看」，但出氣在對兩岸最有貢獻的觀光產業，「這是不公平的！」 宋楚瑜說，兩岸應相互認識、多體諒，才能化解誤解與差異，沒有交流怎麼能化解誤會？而假使他未來選上總統，他承諾將會親自處理兩岸旅客事務，「我當選後，（台灣）就會找到最好的觀光局長」。

宋楚瑜在此場會議大展對於台灣傳統產業，尤其是受陸客不來影響甚深觀光業的關心。（譚英瑛／多維新聞）

親民黨不分區立委候選人黃文卿、李本玠、蕭涵方於11日舉辦「促進觀光產業發展座談會」，宋楚瑜亦到場支持並致詞。面對外界說宋楚瑜、親民黨先後「變綠」、「變白」，他則極力撇清「我們沒有發黴，綠的變白了那就是發黴，我也沒有變綠」，更稱在所有台灣政治人物中，他「一路走來，始終如一」。

針對大陸對陸客赴外進行總量控制，宋楚瑜舉例回應，稱大陸於2019年10月正式彈性調整2020年的休假，因為2019年6月在日本東京G20大會，大陸國家主席習近平會見日相安倍晉三，在會上向日方承諾2020年大陸將為日本帶來眾多觀光客，習近平更願意親自出席奧運，因此大陸才特別調整自身的彈性假期，如此「日本人聽了開不開心？」

由於認定只有人民互相交流才是兩岸和平的保障，宋楚瑜也承諾勝選後一定親自處理兩岸旅客交流的事情，好好掌握大量的陸客源。

此外，由於柯文哲甫宣布有意參選2024年台灣總統，媒體記者紛紛在聯訪時詢問宋楚瑜對此事的看法。宋楚瑜認為，台灣人能否度過2020年這個「嚴重挑戰」才是當下最需要關心的事情，避免台灣持續向下沉淪，這才應是全台民眾最關心的事情。

而台灣民眾黨迄今仍未表態支持哪位總統候選人，宋楚瑜意有所指表示，如果一位領導做決斷如此地慢，那這就會讓人民更加期待能「一心一意」作決斷的政治人物，他更談起2000年參選總統的失敗經驗，認為假使當年群眾「一心一意」支持他，不要「三心二意」，如今台灣不會陷入20年的成長停滯。宋楚瑜認為，台灣應好好「政經分離」、做好當下該做的事情，「預期去做四年以後的天空，不如現在趕快做好基礎」，而這才是人民真正關心的事情。