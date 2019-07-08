【長榮罷工】資方堅持向工會索償　金額或近5.8億元新台幣

上周六（6日）長榮航空與工會簽署團體協約，宣布持續17天的罷工落幕。長榮曾向法院控告工會並要求賠償每天新台幣3400萬元損失，長榮周一（8日）表示要求賠償的立場不變。 若以長榮提出每天罷工賠償3400萬元計算，至7月6日17天的金額將為新台幣近5.8億元（折合約港幣1.45億元）。

長榮空服員罷工17天，長榮表示要求工會賠償的立場不變。（中央社）

長榮在6月21日，即罷工第2天，委託律師向台北地方法院遞狀，控告桃園市空服員職業工會違反「勞資爭議處理法」，並要求賠償。代表律師表示長榮要求賠償每天約3400萬元（新台幣，下同），因是否依勞方提出增設勞工董事本來就是股東會的職權，不是公司單方面可以決定，這樣的訴求在團體協約中從來沒有聽過工會提出，到調解後期才出現。

外界關切罷工落幕後，長榮是否仍繼續控告工會並要求賠償，長榮周一（8日）回應，指其立場未改變。若以長榮早前提出每天要求賠償3400萬元計算，至7月6日17天共將要求賠償近5.8億元。由於罷工的正式結束時間是9日深夜12時，長榮要求賠償的金額可能會更多。但長榮沒有提出確實數字，將會等到開庭時才會提出詳細的賠償金額。

據長榮統計，空服員罷工至今對公司造成超過30億元的營收損失，這還未包括對旅客的賠償，且因航班還未全部恢復，營收總損失還會再增加。

（中央社）