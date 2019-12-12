【2020台灣大選】中選會出招防「邊開票、邊投票」事件重演

在台灣，為了避免去年九合一大選投票大排長龍事件重演，中選會面對2020大選提出增設1340投開票所、增加圈票時的遮屏，並設立中央選務指揮及應變中心等5招，希望讓選務順暢。

據台媒報道，2020大選倒數30天，內政部、中選會、法務部周五（12日）赴行政院會報告第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉相關事宜。

中選會表示，去年選務三大問題包括大排長龍、邊投票邊開票，以及完成開票時間過晚。因應明年大選，將調降每所選舉人數、增設1340投開票所，讓總投開票所達17226所，也增加圈票時的遮屏。並設立中央選務指揮及應變中心，讓八機關或單位進駐協助。

行政院長蘇貞昌在會中指出，已多次提醒中選會謹記去年九合一大選的教訓，務必完善各項選務規劃及臨場應變。本次已調降每個投開票所選舉人數、增設投開票所與圈票處。

蘇貞昌說，本次新設置的中央選務指揮應變中心，也要做好各項演練，確保聯繫管道可以暢通、應變，機制能夠有效運作。此外，有關選票印製、運送、投票現場進出動線、開票、計票作業，以及選票封存等事宜，均請中選會協同內政部再三仔細盤點，預擬因應各類突發狀況對策，也請中選會確實督導各直轄市、縣（市）選舉委員會，確保選務得以順利圓滿。

（聯合新聞網）