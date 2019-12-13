陳水扁稱2024沒機會　柯文哲：人因夢想而偉大

柯文哲表態參選2024年大選的話題仍在台北政壇餘波盪漾，就連陳水扁都說，2020年才是柯文哲參選的最佳時機，等到2024年已經沒有他的機會。面對陳水扁對其未來政治道路的猜測，柯文哲今天（13日）受訪時表示，他曾當面向陳水扁說，「人總是因為有夢想而偉大」，要陳水扁讓他試試看。

柯文哲今天不論是出席活動，或是接受《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪，都被問到他欲參選2024年台灣總統大選的議題。朱學恒認為，一般欲參選總統者都會躲到最後才出聲，如馬英九、韓國瑜，都為求不要提前曝光成為對手「標靶」，怎麼柯文哲會冒著成為政壇「標靶」的風險，先表明要參選2024年總統。

柯文哲表示，陳水扁認為他應該選2020年總統，但他覺得「台灣需要的是明治維新，不是義和團，台灣這種政治文化哪是換一個總統有用」？不過面對朱學恒進一步詢問為何不照陳水扁的話去做，柯文哲則說，因為他是「創投業」，陳水扁則是「傳產業」（傳統政治行業），陳水扁的判斷反映的是當前的政治現況「一般政治人物的邏輯思考」，不過他之所以堅持自己想法也是自己的理由。

柯文哲說，他2018年選舉時，故意不募很多錢，不然他要向企業募1、2億新台幣也不是問題，不過他覺得由於對手們沒人選舉經費在新台幣5億以下，「如果你賣的產品跟人家一樣，請問誰獲勝？就是看market share（市佔率）」。柯文哲進一步表示，以成立台灣民眾黨來說，假使他的政黨思維與藍、綠兩大黨一樣，重複各小黨的失敗經驗，那就絕對不會成功，故民眾黨也絕對不會進到由他人所設定的戰場。

台北市長柯文哲（右）與主持人朱學恒（左）。 （《POP搶先爆》 提供）

至於政黨生存的問題，柯文哲則繼續解釋，「創投業」一年存活率就是10%，一家店從開店到上市就是2%，猶如開50家店面會關掉49家，但「我們就是要建立起一個新的政治文化就是『不怕失敗』」，如果失敗的話那就「笑一笑」，台灣一旦養成這樣的文化，社會反而會比較進步，「因為我們是50家掛到剩1家」，那唯一的一家搞不好就是未來的Google、Apple或Facebook啊，柯文哲又喊話民眾黨立委候選人們，「萬一掛掉要笑一笑」。

近日柯文哲除了炮打藍綠外，他與幕僚蔡壁如更頻頻評論其他第三勢力政黨，形成各小黨隔空交火的現況。為此，柯文哲解釋各黨進行市場競爭是常態，有比較大的藍、綠兩大公司，但也有如親民黨、時代力量的小公司，每個公司們都在尋求定位，看看能否符合顧客（選民）的需求，而民眾黨這次選戰的主軸就是「財政紀律、國家治理、公開透明」。