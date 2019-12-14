【駁火逾百槍】赴國民黨部放炸彈　歹徒與警對峙近13小時後被捕

國民黨台南後壁黨部驚傳遭人放置炸彈，歹徒吳某其後逃往高雄，並與警方對峙駁火近13小時。高雄警方在周六（14日）凌晨起展開三次攻堅行動，期間共開百多槍及發射催淚彈，終成功將吳某制服。 據台南地檢署發言人指，吳某事後身中4槍，但無生命危險，犯案動機及炸彈的細節仍有待了解。

吳某中槍受傷後被制服。（中央社）

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綜合台灣傳媒報道，吳某周四（12日）消晨徒步前往國民黨台南市後壁區黨部，在大門旁邊放置疑似爆裂物，內有不明液體、電線、疑似晶片轉接器、液體及粉末。警方翻查閉路電視，發現當時有可疑車輛停放在附近，吳某放置好疑似爆裂物後登車離開。警方以車追人，查出吳某躲在高雄鹽埕的一處民居，遂立即南下到高雄展開拘捕行動。

警方指，吳某犯案後藏匿在友人住所，隨身背包有遙控爆裂物，同時手持槍械、爆裂物遙控器等。警方擔心爆炸威力大，不敢輕忽，先是柔情勸說、施放催淚彈勸降，但吳某堅拒不降，更揚言要「同歸於盡」。警力自周五（13日）晚上起就在現場圍起封鎖線並疏散民眾，特勤中隊、霹靂小組等全副武裝亦在封鎖區內戒備。

及至周六凌晨4時許，警方展開第一波攻堅行動，約開40多槍及發射催淚彈，其後又於凌晨5時許再展開第二次攻堅行動，約開30多槍及發射催淚彈，但遭遇吳某開槍還擊。最終在近7時，警方進行第三次攻堅，擊中吳某左腿及胸部後趁勢破門而入，成功將吳某制服。

與此同時，警方在附近停車場找到吳某的私家車，在後座及車尾箱檢獲多箱製造「電發火頭」的電子零件，疑似與放置在國民黨台南市後壁區黨部的疑似爆裂物所用零件相同。此外，警方攻堅後，在屋內檢獲有一把改造手槍及數瓶化學原料，經檢驗疑似可製成爆炸威力強大的「三過氧化三丙酮（簡稱TATP）」，重約1公斤。TATP是一種烈性炸藥，曾多次在恐襲中被使用，有「撒旦之母」之稱。

警方指，幸好吳某未有將電發火頭零件帶在身邊，否則爆炸威力不但會催毀吳某身處的地方，甚至鄰近的民居亦會被波及。由於TATP不易儲存，有爆炸之虞，警方待檢方蒐證採樣完成後，已於早上11時將檢獲的化學原料全數引爆銷毀。

（綜合報道）