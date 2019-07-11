台灣嘉義爆警匪槍戰　警擊斃潛逃3年通緝犯

在台灣，連續犯下槍擊案的通緝犯陳宏宗，星期三（10日）凌晨4時20分左右遭警方在嘉義縣大埔鄉圍捕，陳拒捕倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊，雙方爆發槍戰後，許姓特勤隊員險被擊中頭部，警方最後開槍射擊陳頭部，陳當場死亡。

雙方爆發槍戰後，疑犯陳宏宗頭部中彈身亡，警方正現場勘察中。（網上圖片）

警方表示，他們星期三（10日）掌握陳宏宗出沒於嘉義大埔地區，立即調集警員查緝，發現陳所駕車輛，立即上前圍捕並喝令他下車，陳見狀立即倒車衝撞，並持手槍朝警方射擊3槍以上。

陳宏宗開槍射中維安人員車輛擋風玻璃，造成維安駕駛人員保一維安特勤許姓隊員頭部擦傷，另有2枚子彈擊中維安人員防彈盾牌，警方見狀立刻開槍還擊3槍，經將陳拖離作案車輛，發現陳頭部中彈，經救護人員勘查，發現陳已當場死亡，現場並查獲陳所持用的2把手槍及數枚子彈。

早在2016年12月初，陳宏宗在雲林西螺果菜市場因與攤商口角，夥同一對父子前往朝對方開4槍，其中2槍分別擊中被害人雙腿，事後該對父子投案，陳宏宗則逃亡。

及至2018年12月，台南市玉井警分局楠西分駐所所長與一名警員於巡邏過程中，見陳形跡可疑，向前盤查陳身份，遭陳開槍射擊5發，幸有防彈衣及隨身的小電腦防身，警員幸運只受到輕傷。

嗜賭成性 4指因詐賭被斬斷

據瞭解，陳宏宗在南部地區相當有名，因為左手僅剩1根手指，江湖上人稱「6指仔」，但作案仍是不減其兇狠本色。

刑事局警員私下透露，陳宏宗並非是天生殘疾，但他嗜賭成性，時常流連在嘉義、台南、高雄一帶賭場，因為常出老千被識破，按照黑道規矩，就只有「剁手指」一途。

更戲劇化的是，陳宏宗的4根手指並非是「一次剁光」，而是被抓到多次出老千，分成4次斬斷。儘管如此，陳宏宗仍是學不會教訓，沉迷賭道中做着翻身發財夢，用「賭魔」2字形容再貼切不過。





（綜合報道）