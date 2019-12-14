【台灣遠東航空停業】董事長稱是「烏龍」　林佳龍：復飛非常困難

台灣遠東航空公司突然宣布不堪長期虧損，周四（12日）起開始暫停營運，內部更曾流出一封「遺書」，董事長張綱維自稱遭詐騙集團詐騙。但周五（13日）張綱維就現身否認停運，只是一場「烏龍」，強調公司沒有拖欠任何款項、員工薪資，且未來兩星期陸續會有10億元（新台幣，下同）資金到位，希望給予機會盡快復飛。 不過，台灣交通部長林佳龍就稱，要復飛將會非常困難，遠東航空必須展現解決問題的誠意與能力。

遠東航空無預警停飛，民航局隨即發文報請交通部，開罰300萬元並即時廢止營運許可證。張綱維亦於周五晚被台北地檢署依《民用航空法》傳喚到案，歷經3小時的庭訊後被檢察官諭令要限制出境、出海及限制住居。

遠東航空目前仍然停飛。（中央社）

張綱維結束訊問並離開北檢時回應指，遠東航空停飛是一場「烏龍」，「可能有些誤傳」，加上自己心情不好而關掉手機，以致同事誤判，強調目標是要讓遠東航空航持續經營，希望民航局盡快批准復飛。

遠東航空現時仍是停飛狀態，但交通部長林佳龍周六（14日）在桃園機場接受訪問時直言，要復飛將會非常困難，遠東航空必須展現解決問題的誠意與能力。遠東航空必須在下周三（18日）前提出陳述意見，民航局會根據陳述作出專業判斷，但不能融通或放寬標準。

林佳龍又強調，交通部最關心的是飛行安全，今次事件卻看出公司治理有問題，遠東航空「高度人治」，董事長身兼總經理，總經理必須肩負公司一切營運責任，不能因為個人情緒或手機關機就讓一間航空公司處於一個失聯、甚至失控的狀況。遠東航空希望復飛，就必須先解釋並解決今次事件所造成的問題，一切依法行政，以飛行安全為最高原則。

張綱維被台北地檢署依《民用航空法》傳喚到案。（中央社）

交通部次長王國材亦指，遠東航空副董事長、副總經理等人，在宣布暫停營運後晚上與交通部的應變會議時，已表達想要撤回停飛函，翌日張綱維現身亦持同樣意見。基於員工解雇對多數家庭之影響，交通部願意在飛安、財務評估無問題的條件下，給予遠航一次機會，但若仍無法達到要求，仍會廢除營運許可。

（綜合報道）