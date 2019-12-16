台網紅波特王與蔡英文拍片遭陸合作方解約　選前引爆兩岸政治爭議

近年以情話「撩人」影片竄紅的台灣網紅波特王，在大陸社交平台微博亦擁有破百萬粉絲追蹤。他前日（14日）在YouTube和Facebook發表與台灣總統蔡英文合作的最新影片，不料遭大陸合作方papitube傳訊息要求刪片並解約。波特王團隊則回絕並將對話內容曝光，還表示事後微博帳號被合作方控制。 距離大選不到1個月，此事再度引爆兩岸政治爭議，在台灣朝野和民間都反應熱烈，被稱為2016年大選前「周子瑜事件」翻版。

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波特王昨晚（15日）在Facebook發文指出，曾與大陸合作方說明不要干涉創作內容，「而今天他們不只干涉，還過頭了。他們的重點放在『總統』兩個字都不能出現」，直言團隊討論後完全無法接受，「真的太扯了」，強調「這筆錢我們不賺也罷....這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去。」

大陸合作方徐州自由自在網絡科技有限公司（papitube）當晚在微博發出聲明，強烈譴責波特王「在社交平台發表／作出的不當言行」，並決定即日起解除所有合作關係。聲明強調，嚴厲譴責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。

▼ 按圖看波特王如何用情話「撩」蔡英文 ▼

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台朝野多方回應事件「挺波特王」

事發後，台灣總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形，指蔡英文前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，了解年輕人在高雄從事影像創作的環境。丁強調，在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現，這也是蔡英文就任以來，一直堅持守護的價值。

事件在台灣網絡引爆議題，國民黨總統參選人韓國瑜旋即表態稱，兩岸之間的互動，大家和平的交流，政治歸政治，經濟歸經濟，若波特王因為採訪蔡英文，而使經濟受到損失，他要呼籲大陸廠商千萬不要這樣做，「我抗議！我要站在支持波特王的立場。」認為大陸廠商懲罰波特王是不對的。

而蔡英文今天（16日）上午出席活動時受訪表示，台灣是自由的社會，大家都可以自由創作，稱總統也是很自然平常的事，「甚至連總統都可撩一下」，又指「在中國確實沒有政治歸政治、經濟歸經濟」。另外，民眾黨主席、台北市長柯文哲同日受訪就事件表態，稱兩岸同文同種，「可是為甚麼台灣一直往美國靠過去，大陸自己要反省」。

波特王大陸合作方papitube創辦人為知名網紅「Papi醬」。（網上圖片）

陸合作方大有來頭

據公開資料，事件中大陸合作方papitube創辦人為大陸網紅「Papi醬」，2016年以變聲形式發布影片聞名，更有「2016年第一網紅」稱號，目前微博粉絲追蹤人數高達3229萬，公司在2017年併入Angelababy的經紀人楊銘所成立的公司「泰洋川禾」旗下，主要負責短片創作及自媒體服務。

▼ 波特王「撩」蔡英文【完整影片】▼

（綜合報道）