蔡英文：一定會在2020年大選前通過《反滲透法》

2019年12月31日為台灣立法院本會期的最後一天，當日預計將審查民進黨立法院黨團所提出的「反滲透法」草案。 繼民進黨團總召柯建銘已宣示，台灣立法院本會期一定要通過「反滲透法」，蔡英文在12月14日晚間也承諾，一定會在2019年12月31日通過反滲透法草案，讓台灣更安全。

2020年台灣總統及立委大選倒數計時，為衝刺選票，蔡英文借「共諜介選」新聞，承諾支持者要在選前通過反滲透法案。（中央社）

日前在一名自稱「中國特工」的王立強向澳洲媒體爆料，直指「中共介選」後，台灣立法院擁有多數優勢的民進黨黨團順勢啟動《反滲透法》的立法工作，其草案強制規範：「任何人不得受滲透來源的委託、指示或贊助」，進行政治獻金、遊說、助選、不實訊息、干擾集會遊行等行為，該草案更加重既有法律的相關罰則。同時，以「境外敵對勢力」取代「中共」，目前《反滲透法》草案已經立法院無異議逕付二讀。

蔡英文在12月14日晚間出席民進黨立委參選的造勢活動，在細數執政成績，稱其蓋社會住宅讓年輕人安身立命、台灣經濟成長連續三季都位居亞洲四小龍之冠時，台下突然有支持群眾高喊：「反滲透法還沒通過！」、「要防止共諜！」。對於民眾的呼聲，蔡英文現場回應到：「會的！我們預計在12月31日通過反滲透法，這樣好嗎？」，其表示為維護「國家安全」，台灣立法院已通過「國安五法」，最後一塊拼圖就是《反滲透法》。

此外，蔡英文也表示，其執政後做到了自蔣介石以來，歷任總統都做不成的事情，就是自造潛艦。

蔡英文指出，「國機國造、國艦國造」將帶動台灣國防產業的發展，讓國防再度升級，其強調「有她在，國防與國家安全一定再升級，主權一定顧得住」，並呼籲支持者透過選票一起顧台灣。