台網紅波特王「撩」蔡英文被斷大陸財路　兩岸民間輕鬆點

以情話搭訕系列影片走紅的台灣網紅波特王，於12月14日發布與蔡英文的合拍影片。然而他翌日即在自己的Facebook上發文表示，因為自己在影片中稱蔡為「總統」，引來大陸合作公司關切並威脅解約，他「跪不下去」、「這筆錢不賺也罷」。簡言之，波特王被斷了大陸市場的財路。

波特王的遭遇不意外地引來台灣網絡的支持及總統府聲援，代表國民黨競選2020年台灣總統的韓國瑜也對此表示希望兩岸之間「政治歸政治，經濟歸經濟」，表態不希望波特王遭受經濟損失，並呼籲大陸廠商不要如此做。

蔡英文稱，台籍網紅「波特王」被斷大陸財路，突顯兩岸制度不同。（洪嘉徽攝）

因為大眾接受資訊的傳媒工具改變，台灣政治人物「蹭網紅」已成為常態，蔡英文、韓國瑜都曾找過波特王拍片，對於靠網絡流量賺錢的網紅們來說，得到蔡英文、韓國瑜等知名政治人物青睞合拍影片，本來就是各取所需的事，沒有絕對是非對錯。

在2020年台灣總統選舉已進入短兵相接之際，也不必對蔡英文、韓國瑜的「兩岸制度不同」、「政治歸政治，經濟歸經濟」等「上綱上線」的「政治正確」言論多加討論，因為台灣政治人物選前選後言行不一致已是常態，「認真就輸了」。

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大陸合作方papitube事後在微博聲明表示，嚴厲譴責任何有損國家榮譽的言行，堅持一個中國原則，捍衛國家主權。雖然不了解該公司及其創始人大陸網紅「Papi醬」平日有多少「捍衛國家榮譽的言行」，不過可以確定的是，波特王倒不是一開始就是具有強烈「敵我意識」，因此，他可以在韓國瑜當選高雄市長後，以高雄子弟身分擔任高雄市代言人，又簽約進軍大陸網紅市場。

此外，在此次與蔡英文合拍的影片中，波特王也坦承本想婉拒蔡英文參觀公司的提議，但因為是「開門做生意的」，而且又可以「撩總統」解鎖人生成就，才最終答應，一語道盡其「生意人」本質。

▼ 按圖看波特王如何用情話「撩」蔡英文 ▼

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至於要不要「跪」這件事，波特王早在2018年6月與Papi醬合拍特別影片時就「跪了」，時間還早於韓國瑜2019年5月找他擔任高雄市觀光代言人，且持平地說，在韓國瑜找他之後，他才算從網絡世界躍入公眾視野，抬高了他的知名度，或許也是因為這樣，才有後來蔡英文找他拍片的機緣。

說到底，要不要進軍大陸市場，對波特王來說從來不是「是非題」，但的確是大陸公司將這一題改成「選擇題」，他選擇了退出大陸市場，但又不忘藉此提高他在台灣的聲量，得失之間，只有當事人清楚。

至於Papi醬的公司為何要波特王的加盟從不是問題變成「選擇題」，其出發點也是為自己的生意，倒不是因為「黨管一切」或是「波特王」在影片內稱蔡英文為「總統」就能損害多少大陸國家榮譽，更多是兩岸民間網絡「非友即敵」的「獵巫」風氣濃厚，「暗箭」不知從何而來。

波特王大陸合作方papitube創辦人為知名網紅「Papi醬」。（網上圖片）

如韓國女團「Twice」台籍成員周子瑜手拿青天白日滿地紅旗被稱為「台獨」、台籍女星林心如被攻擊為「台獨」，最近才被大陸法院認證「非台獨」，乃至於源於台灣的85度C、一芳水果茶、大苑子等連鎖店看好大陸市場因加盟店「被表態」支持「一個中國」，反而在發源地的台灣生意萎縮。

種種「本來無一事」，最後卻因為網絡言論變成「到處惹塵埃」。由此看來，papi醬的公司「從嚴控管」，以避免無妄之災，倒也其來有自。

不過，對於造成兩岸民間互動、交流如此「草木皆兵」、「風聲鶴唳」的「吃瓜群眾」或「鄉民」倒是有句話說——輕鬆點，別太入戲了。「網紅」做出選擇是為了有肉吃、有湯喝，一旁的「吃瓜群眾」、「鄉民」就別在一旁喊燙了。