【2020大選】韓國瑜顧問：陸民對台從欣賞變仇厭　蔡政策最大失敗

韓國瑜國政顧問團在17日召開記者會，談韓國瑜的兩岸及台灣安全政策，並對蔡英文執政以來的兩岸關係做出不少批評。 韓國瑜國政顧問團兩岸組召集人、中國文化大學社科院院長趙建銘在記者會中直指，過去台灣面對中國大陸最大的武器，就是大陸13多億人都欣賞台灣的民主，還說台灣最美的風景是人，如今情況丕變，對岸網絡上都是不排除對台使用武力的言論，「大陸老百姓從欣賞台灣變成仇台厭台，這是蔡英文執政三年半以來，兩岸政策最大的失敗。」

趙建民表示，兩岸關係是總統候選人的基本條件，假如沒能力穩定兩岸，根本不適任，兩岸關係牽涉到台海和平，更牽涉到台灣發展，這何其重要。感覺現在的政府政策錯亂，如果你有40％的生意與同一家公司往來，你會一天到晚罵他嗎？甚至你過去一趟就是出賣祖宗，你精神有沒有錯亂？

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趙建民指出，中美達成的貿易協議其中一項是減税，然而台灣總統有協助台灣爭取減税嗎？台灣每年賣到大陸的產品超過新台幣5兆元（新台幣，下同），中國大陸關税將進9％，反觀台灣的關税卻不到4％，當前中國大陸跟南韓、東協等都洽籤自由貿易協議減關税，台灣總統除了嗆罵之外還有什麼？

趙建民提到，過去台灣面對中國大陸最大的武器，就是大陸13億人都欣賞台灣的民主，也說台灣最美的風景是人，在這種情況下，只要做好兩岸關係就能確保台灣安全了。如今對岸網絡上盡是些不排除對台使用武力的言論，大陸老百姓從欣賞台灣變成仇台厭台，這是蔡英文執政三年半以來，兩岸政策最大的失敗。

趙建民表示，蔡英文口口聲聲說善意不變、不會走回對抗的老路，但現在蔡英文選舉主軸卻是抗中保台，甚至蔡英文任用的兩任台灣行政院長，包括現為蔡英文2020年副手搭檔的賴清德，曾主張自己是台獨工作者，至於現任台灣行政院長蘇貞昌，也曾說過要繼續為台灣獨立堅持，「兩任院長都講台獨，這是善意嗎？」

趙建民感歎，以前大陸對台主軸是和平發展，2012年中共召開十八大時，報告當中只提一次「一國兩制」，而且還是附帶放在和平發展之中去講，其他說的是深化經濟合作、人民交流等，如今大陸對台政策主軸卻變成「一國兩制台灣方案」，台灣總統其實已把台灣地位給港澳化。

至於韓國瑜的兩岸政策方面，趙建民主張，包括要恢復兩岸對話，並於一中各表之前先加上「捍衛中華民國主權」，並促使台海之間班機、商船密切往來，而非軍艦、軍機繞島航行。

韓國瑜國政顧問團國防組發言人、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則指出，距今20年前，1997年7月9日李登輝接受德國之聲專訪時，說了海峽兩岸是國與國關係，或特殊的國與國關係，李登輝話講完後，對岸軍機就開始試探台海中線，台灣的飛官則是把飛機放在跑到頭打開引擎，爭取每分每秒的應變時間。現在這種情況又回來了，至於為什麼會回來？一方面中國大陸變強了，台灣變弱了，而且不但弱，還要挑釁，這是最大的問題。

黃介正表示，當時解放軍對台海中線施加的壓力為什麼停？講直白一點是台灣用人命換來的，後來台灣發生「九二一大地震」，對岸才暫停軍事行動使台軍投入救災。其實對於台灣安全，不僅要勇敢，也要懂避險，現在我們只剩勇敢，敢於向對方吐口水，這卻使得台灣越來越不安，敢於對抗的同時，也要有靈活的腦袋制定大陸政策，同時充實國防，這樣台灣才有真正的安全。