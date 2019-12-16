【2020台灣大選】藍營解構「芒果乾」　馬英九批蔡英文灌輸恐懼

隨着2020年台灣大選進入倒數階段，由馬英九主導的馬英九基金會出版了日前「哪來的芒果乾（亡國感）？國安問題研討會」的研討會文集。馬英九今天（16日）表示，台灣當前面臨的危機是因為「方向走錯」，使得台灣的經濟、民主、兩岸關係均發生嚴重危機。

馬英九（右三）出席 《哪來的芒果乾？》新書發表會。（譚英瑛／多維新聞）

馬英九基金會執行長、台總統府前秘書長蕭旭岑認為，蔡政府是製造「芒果乾」的最大來源，綠營先是利用2019年1月的「習五點」、操作「兩制台灣方案」，使「一國兩制跟九二共識掛在一起」，第二步則是利用香港反修例運動，強化輿論「今日香港，明日台灣」的概念，使台灣社會慢慢產生台灣很危險，興起要儘速訂定《反滲透法》的呼聲，蕭旭岑指責民進黨政府無疑是利用眾人的恐懼，違反人權與憲政分際。

馬英九痛批蔡政府執政的兩岸關係、經濟成績差。（中央社）

雖然這是一本談「芒果乾」的書，但馬英九在致詞時仍藉此機會痛批蔡政府。他說，由於蔡英文不接受「九二共識」，使得兩岸失去27年以來彼此建立的共識與互信，也讓台灣在短短三年半就丟了7個友邦，僅剩15個邦交國，而這是「中華民國」從1911年開國以來邦交國最少的時刻。馬英九認為，雖然蔡英文總將「捍衛主權」掛在嘴巴上，蔡英文執政的三年間卻是「中華民國」主權傷害最大的時候，兩岸關係的惡化更重挫台灣經濟。

除了痛批蔡政府執政的兩岸關係、經濟成績差，馬英九更稱民進黨執政三年，在民主政治上也是交出「赤字」的成績單，「只有選舉算計」。馬英九細數蔡政府從《促進轉型正義條例》、《政黨不當財產處理條例》，沒收《公民投票法》、強修「國安五法」，乃至於不顧民主程序將《反滲透法》徑付二讀，肆無忌憚地摧毀民主政治賴以存在的「法治國原則」。

針對蔡英文12月14日造勢時聲稱，將於12月31日台灣立法院院會通過《反滲透法》，馬英九先批該法立法程序倉促，沒有經過行政部門與委員會的討論就徑付二讀，而蔡英文高調宣示要完成立法的時間，更是「破壞憲政分權的分際」，為了打擊異己不擇手段，台灣幾乎快變成一黨專政的國家。

針對現場記者詢問對於網紅波特王遭大陸封殺一事，馬英九則直言大陸的作法「不妥」。（時報出版提供）

雖稱民進黨是製造「芒果乾」的大戶，蕭旭岑仍不忘向年輕人喊話，「我知道你們憂慮是真的，不會去否定憂慮」，強調國民黨才是有提出方法處理、面對「芒果乾」的一方，像是馬英九在過去執政八年與大陸達成外交休兵、在新加坡與習近平會面、解決M503航線等問題，不像民進黨只會灌輸恐懼、製造敵人。因此，他強調「芒果乾」是可以消除的，「是一個被製造出來的議題」。

相對於民進黨全面獲取了從2019年初以來的「芒果乾」政治紅利，處於逆勢的國民黨正打算以解構「芒果乾」的「成因」來提高自身政黨支持度，在如此的目的下， 《哪來的芒果乾？》的封底就極為明確寫着，蔡政府執政三年來，除了兩岸關係再惡化，更利用香港反修例運動，意圖喚起台灣民眾的恐懼，更錯誤激化年輕人的「芒果乾」，使得「聯美抗中」成為民進黨政府的唯一選項，但這恐讓台灣淪為大國博弈的「棋子」。