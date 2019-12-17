【2020台灣大選】台灣綠黨民調：57%高雄市民對韓國瑜施政不滿

隨着12月21日挺韓國瑜陣營與反韓國瑜陣營將決戰高雄，於同一天發起大型遊行，12月17日台灣綠黨發表最新民調指出，即便2018年高雄市長韓國瑜挾着高人氣就職，但該份民調指出，韓在高雄的滿意度僅剩33.9%，施政不滿意度高達57.8%，當中的非常不滿意者佔39.3%。 至於21日將舉辦的挺韓、反韓遊行，綠黨民調指出，將有27.1%的高雄市民參加罷韓遊行，挺韓遊行則僅有8.9%的高雄市民表態參與。

綠黨所作的韓國瑜施政滿意度調查。（台灣綠黨提供）

綠黨的「韓國瑜就職周年滿意度調查」指出，假使請高雄市民對韓國瑜的市政完成率打分數，有24.8%受訪民眾給零分、給及格分數的只有15.9%，平均分數僅31分，成績形同死當。

本次民調更指出，有將近6成的高雄市民不贊成韓國瑜參選2020年總統大選，過半民眾支持韓國瑜的罷免案，而12月21日挺、反韓決戰高雄，並舉辦遊行，除了前述有將近27.1%的高雄市民欲參加罷韓遊行外，更有過半（51.9%）的民眾無法認同韓國瑜在同一天與罷韓方對撞，舉辦挺韓遊行。

針對「韓國瑜沒有對不起高雄市民」的說法，則有61.9%受訪者表示不同意，最後，針對2020年有望成案的罷免案投票，亦有逾半民眾支持罷免（53.8%）、反對者則為33%，如果以投票意願、投票率換算，韓國瑜恐怕將遭到總統、市長雙殺，成為台灣史上第一個被罷免的直轄市長。

是否同意「韓國瑜沒有對不起高雄市民」的民調結果。（台灣綠黨提供）

高雄市議員高閔琳表示，民調結果顯示高雄市民對韓國瑜非常不滿，也將有望成功罷免韓，2018年3月高雄市研考會公布一份具拍馬屁性質的民調，稱韓的施政滿意度高達6成，但現在各家民調多開始呈現韓的施政滿意度一路下滑，還逆轉成讓近6成市民對韓非常不滿，轉向支持罷免韓國瑜。

綠黨於17日召開的民調發表會，從左到右分別為高雄市議員高閔琳、Wecare 高雄發起人尹立、綠黨桃園市議員王浩宇與兩岸政策協會研究員張宇韶。（譚英瑛／多維新聞）

至於近日民進黨網宣掀起「誰對不起高雄人」之爭，高閔琳說，其實真正對不起高雄人的就是韓國瑜，高雄人對得起全台灣人。她提到，過去高雄市曾從主辦世界運動會找到光榮感，也有着曾得施政滿意度五星級的陳菊市長，韓國瑜執政後卻變成施政滿意度倒數第一，使得感到後悔的高雄人非常努力透過民調，盼全台能以高雄做警惕，不要再受韓國瑜欺騙。

關於12月21日將於高雄舉辦的Wecare Taiwan 大遊行，身為主辦方之一的Wecare 高雄發起人尹立則在12月17日受訪時重申，此次遊行背後沒有政黨支持，「我自己也不是民進黨員」，主辦方也將不主動邀請任何政治人物，不過不反對各政治人物以個人的身分參加，只是他們的「競選背心與旗幟絕對不能出現」，也將不讓他們上舞台講話。

在17日多位來自於台灣各地市議員召開記者會，號招群眾參與21日的「採紅媒」大隊。（譚英瑛／多維新聞）

此份民調為台灣綠黨委託山水民調於當地時間12月15日進行調查，並採用市話調查，共取得1,009份，其抽樣誤差在95%信心水準下，皆在正負3.09%以內。