【2020台灣大選】韓國瑜：若大陸不放棄武統，不能簽兩岸和平協議

國民黨2020年台灣總統大選候選人韓國瑜12月10日晚間播出的電視專訪中，談論到兩岸議題。 針對當選後願不願意與對岸領導人習近平見面，韓國瑜表示，若當上總統，見不見習應聽取台灣立法院的意見，由藍綠雙方共同討論求取共識。 至於簽不簽兩岸和平協議，韓國瑜指出，在大陸未放棄武力犯台的前提下，他個人認為現在不能簽和平協議。

此次韓國瑜接受《台視》專訪，談及的面向廣泛，針對外傳韓國瑜陣營競選經費拮据，且未獲得國民黨中央挹注一事，韓國瑜表示，中央黨部籌款也非常困難，他們確實沒有得到黨中央挹注，只好把競選花費盡可能降到最低，畢竟黨中央還有70几席區域立委要照顧。

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韓國瑜形容，2020年台灣總統大選有如乞丐與王子的戰爭，民進黨身為執政黨，不僅掌握行政資源，甚至出現拿納税人的錢養網軍攻擊政治對手，反觀國民黨黨產被查封有如乞丐，就算外界有意贊助，見他被抹黑成這樣，也會抱持懷疑。

不過韓國瑜也強調，這場選戰打下來雖然資源不對稱，但反過來想，如果他贏得台灣總統大選，也因自己未和財團、大企業家掛勾，不欠任何人情，在施政方面大可放手去做，不會綁手綁腳。

談到關鍵的兩岸議題，主持人也問韓國瑜願不願仿效「馬習會」見習近平？韓國瑜表示，其實他的個性喜歡與天下人做朋友，但當上台灣總統後，這麼重大的事情，應聽取台灣立法院的意見，由藍綠共同討論求取共識。韓國瑜說，「否則你為了見一面，台灣自己互相打起來，愈是見面，台灣內部愈不安寧，這不是台灣人之福」。韓國瑜表示，以台灣總統的身分，做任何事情首先要考慮中華民國利益，以及台灣兩千三百萬人利益。

至於願不願簽兩岸和平協議？韓國瑜表示，大家也都問他到底要不要簽，但他個人認為，在中國大陸沒有放棄武力犯台的前提之下，現在不能簽和平協議，因為中國大陸現在沒有放棄武力犯台，沒有放棄武統，造成台灣人很大的心理壓力。韓國瑜說，如果北京方面公開宣布，解決海峽兩岸任何問題絕對不用武力，那機會就會變得不一樣了。

然而，面對甫上任高雄市長就轉戰台灣總統大選，挨批「落跑市長」，韓國瑜對此強調，自己絕對不會離開高雄，高雄有這麼大的土地，這麼多的資源，但台灣南部卻長期被漠視，沒有發揮出南台灣的生命力，如果當選，自己每個星期至少會到高雄待個三天左右，南北雙引擎一起衝刺經濟。