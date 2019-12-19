【觀．選】地方利益或政黨價值　台灣大選藍綠「陸空戰」怎麼打

2020大選在即，對於台灣選戰打法可以概略地分為陸戰（地方組織戰）以及空戰（政黨價值、推出政策文宣戰），因此觀察各黨如何打選戰不單單只是看新聞、網絡民調。隨著網際網路普及、青年參與政治管道多元、高速都市化發展下地緣關係的弱化，所謂的地方派系雖然還存在，但也面臨轉型以及影響力減退的壓力，空戰的重要性也與日俱增。 就此次大選而言，藍綠兩黨在陸空戰的搭配如何?誰更顯優勢? 2020總統大選對未能布局地方的小黨而言能否光靠空戰取得勝利? 台灣大學政治系教授王業立分析此次國民兩黨陸空戰的搭配以及各小黨面對的挑戰。

台灣三名總統候選人12月18日舉辦第一場電視政見會。（台灣中選會提供）

民進黨空戰略勝於國民黨

從2020大選看現在藍綠兩黨陸空軍的配合，王業立分析，民進黨在此次的空軍打的相對國民黨成功，「就此次大選而言，無論是蔡英文的辣台妹形象、護主權的訴求都是相當成功的。」反觀韓國瑜則是近期犯了太多的錯誤，文宣作戰也欲振乏力。王業立提到，「相比2018年的九合一選舉，打出北漂的議題感動人心，2020大選不論是國民黨或是韓國瑜在空軍的作戰方面，表現的不是令人非常驚豔。」

過去的話，像我們就說國民黨擅長陸軍但是空軍比較弱，民進黨則是空軍比較強但陸軍比較弱。」王業立分析，但是隨著台灣經過三次政黨輪替，國民兩大黨都是空軍與陸軍並重，民進黨地方立委也是積極的發展地方的組織，在水利會、農會等組織動員。

王業立提到，「尤其是在大規模的總統大選上的話，當然都是陸戰空戰同時要合作的，不能偏廢哪一方面。」但是王業立表示，對於一些新的政黨而言，像是柯文哲的台灣民眾黨在地方上比較欠缺這種屬於基層組織的動員體系，在沒有「陸軍」的實力下，他們就必須把精力專注在文宣或是網紅的作戰上，跟早期的民進黨一樣，但王業立說明，「等到這些新興政黨逐漸壯大，他也勢必要強調所謂在地方紮根的組織戰的力量。」

空戰影響力將大於陸戰?

蔡英文打的辣台妹形象在此次大選中替她加了不少分。（洪嘉徽攝）

對於2018年九合一選舉，時代力量與民進黨不同，明確表達公投議題立場，因其鮮明的政黨價值提名40位議員候選人順利拿下16席，當時被視為是一大崛起勢力，對於此次小黨能否打出政黨價值贏得勝利？王業立的看法並不樂觀。

王業立分析，議員選舉跟過去的立委選舉是複數選區（一個選區選出兩名以上的立委）因此不需要爭取過半數的支持，只要爭取特定的少數就有機會當選，因此利於小黨的存在。所以可以看到許多小黨包括時代力量、綠黨、台灣民眾黨或是網紅呱吉都能夠當選。「但是在現在的立委選制下，單一選區只會有一名區域立委能當選的情況下，在兩大黨之外的小黨要當選的可能性是「微乎其微」的。

「時代力量在4年前的選舉，區域立委只當選3席分別是洪慈庸、林昶佐跟黃國昌，都是在民進黨不提名且禮讓的情況下才能夠有區域立委當選。如果民進黨不禮讓的話，小黨將會全軍覆沒，當選的機率會是非常非常低的。」，王業立表示，小黨現在唯一的希望就是政黨票得票能超過5%分到不分區的席次。「所以立委選舉制度的改變和剛剛提到地方議員的複數選區制度是讓小黨生存的最主要關鍵。」王業立提到，隨著年輕世代崛起過去的人際關係網絡不再那麼牢固的話，各政黨會逐漸強調網路的作戰空軍所扮演的比例當然會越來越重要。

韓國瑜在空戰方面未能成功複製2018年的成功。（楊騰凱攝）

從2019香港區域選舉看陸空戰

對於這次香港2019區選，由泛民陣營拿下385席，建制陣營僅取得59席，其中不乏許多素人擊敗在地方深耕多年的區域議員，是不是也是彰顯空戰取代陸戰的例子，深耕地方與否相對不再那麼重要的例子？ 對此，王業立表示，自己的看法相對保守。

王業立指出，雖然在席次上泛民派拿下80%的席次，不過得票率泛民主派不過比上次多了幾個百分點，獲得57.2%；建制派雖然僅得約10%的席次，但也有40.6%的選票。「換言之，香港還是有4成多的選民支持建制派。只是在區選單一選區制度下，一個多了幾個百分點，一個少了幾個百分點，反映席次上就會非常重大的差異。但是在得票率上的差異性就會這麼大。」

時至今日，華人社會重視人際網絡以及由其衍生而出的利益共同體仍舊在選舉中扮演關鍵的角色。