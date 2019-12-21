【觀察】台商進擊越南佈局　台政府有心卻無力

台灣經濟部此前宣布，新版台灣越南投資保障協議（BIA）完成簽署，未來可深化台越雙方的經貿關係，也會保障台商在越南的投資，若遇有投資爭端，將可依循國際救濟管道尋求幫助，是已生效26年的舊版台越BIA大幅更新。

爾今，中美貿易戰未歇，美國對中國出口的產品課徵高關税，並輔以非關税措施，降低中國產品的價格競爭力，「中國製造、中國出口」的模式受到挑戰。此外，中國的人力、土地等成本逐漸增加，加上中國內部政策因素，迫使台商及中國在地企業必須配合政策實施，增加經營暨生產的無形成本。然而，中國施政尚分親疏遠近，中國在地企業得到的政策壓力較輕，反之台商所獲得的政策壓力以及監督相當嚴格，這對台商形成推力，台商傾向外移，而首選便是東南亞各國或印度。

越南工廠生產線運作示意圖。（多維新聞網）

在這一波貿易戰風波下，開外移第一槍的企業是蘋果，蘋果一改過去對中國製造、中國出口的產業鏈依賴，將iPhone產線外移至印度，以避開中國出口至美國的高關税壁壘。不光蘋果，亦有其他高科技產業公司將產線外移出中國，另尋其他生產基地，台商同樣搭上這班外移的列車。

根據統計，截至2019年10月，台商在越南的投資已累積到107.49億美元，而根據台經濟部投資審議委員會的數據顯示，從2019年1月至10月的台商在越投資來看，約3分之2是投入越南製造業，當中的前三名的製造業投資大宗是「電子零組件製造業」、「計算機、電子產品及光學制品製造業」、「紡織業」，再來繼製造業之後的投資大宗產業是「不動產業」，故可理出一個台商的戰略脈絡是：順着其他高科技產業公司的外移，到越南當地購地、設廠並承接訂單，成為高科技公司的中、下游零組件供貨商；紡織業則是隨着成本移動，展現典型的製造業特性。

在越南同奈省，TCL越南工廠的職員們在工作。（新華社提供）

儘管台商的戰略佈局看似成理有條，台灣方面向來的疑問卻未得解答，台商在東南亞的佈局、投入當地產業，對台灣究竟有多少幫助？製造業向來具有創造大量就業機會的特性，台商投資越南製造業，為越南當地帶來大量的就業機會自是無疑，但台商創造的經濟利益能否迴流台灣，卻讓人打了一個問號。理論而言，台灣應作為台商的研發基地，在越南創造的經濟利益應回過頭來，挹注培養中高階管理及技術人才的活水，現實上卻鮮少見到這樣的案例。

台灣政府的態度亦是無法與在越台商良好對接的關鍵之一。台灣政府缺乏通盤性的戰略思維，對台商的態度好似「放牛吃草，各憑本領」，未將台灣這個端點與在越台商的端點連接起來，形成「線」，更未再與台灣產業連結在一起，形成「面」，屢屢錯失擴大越南市場乃至東南亞市場市佔的機會。

綜上所述，台灣與越南更新生效26年之久的台越投資保障協議，是為雙方深化經貿關係的墊腳石，值得台灣方面慶賀，不過這樣的深化未來會不會有幫助，得視屆時台灣政府有沒有打開戰略眼光而定了。