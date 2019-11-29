《反滲透法》二讀　台商：彌補國安破洞為假，炒作中共滲透為真

11月29日，台灣民進黨藉由立院優勢席位將《反滲透法》草案逕行二讀。自從11月25日公布草案以來，朝野口水戰不斷。國民黨批評其定義不清，容易成為栽贓條款，是中共代理人法「借屍還魂」。 對此，高朋（上海）律師事務所合夥人、上海台協副會長蔡世明指，姑且不論《反滲透法》是否針對台商，民進黨政府在選前倉促推出這個疊床架屋的專法，並非真的想要彌補國安破洞，而是為了炒作中共在選前滲透嚴重，以利選情。

蔡世明認為，刑事法律的立法必須定義嚴謹，否則入罪的解釋肯定在執政者手上，對於人民生命財產安全沒有保障。（蔡世明提供）

事實上，自從7月初蔡英文宣布將在台灣立法院下半年會期推動「中共代理人」法案，就引起軒然大波。民進黨版的草案是增修《兩岸條例》，其「代理人」、「危害國家安全」、「政治宣傳」等模糊定義，主管機關還可以「事實合理懷疑」台灣人民、團體為「中共代理人」，必要時可要求到場詢問。出席大陸官方相關會議發表聲明也會受罰。引來台商群體一波波反彈，批評為「綠色恐怖」。

然而，《反滲透法》似乎對台商的針對性較低，更多是規範其影響台灣選舉投票的行為，並加重既有法律的相關罰則。同時，以「境外敵對勢力」取代「中共」，模糊化處理。

對此，蔡世明表示，《反滲透法》從提出到逕赴二讀，速度飛快。台商當然認為只要不針對台商，對於台灣立法問題並不會特別反彈，之前的中共代理人法是相當於支持中共主張就會違法，對台商非常不友善。

他說，《反滲透法》轉了一個彎，主要談行為，似乎不完全針對台商。台商目前還沒有什麼反應，一方面可能因為法案推動速度太快，還沒感受到；另一方面，台商也可能認為不會訂中共代理人法，所以反彈不大。

台灣立法院會29日處理民進黨立法院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，全案在無人提出異議下順利通過。（中央社）

不過，蔡世明指出，綜觀《反滲透法》只有短短12條，很多都是加重其他涉及選舉法律的罰則。如果是為了彌補國安破洞，那應該修改原有法律，加重罰則，不需要另立專法疊床架屋。

他說，在選前一個半月做這種事情，明顯是想製造話題，炒作中共滲透，尤其是在選前對台滲透嚴重，並不是真的想彌補國安漏洞。

蔡世明表示，身為律師，就法律本身，尤其是刑事法律，嚴格定義是基本要求，否則將來要入罪的解釋，肯定在執政者手上，這樣的法律是不妥當的。應該嚴謹完善，不應該訂彈性條款讓執政者掌控尺度，人民生命財產才有保障。

一位不具名台商受訪時則表示，《反滲透法》與中共代理人法案都是為了阻止兩岸的交流發展，台商們基本上都看得出來。此前台企聯曾組團參加海基會中秋台商座談會，當時官員強調，中共代理人法案不會針對台商，也不會使其進一步發酵。

然而，他說，現在又出現《反滲透法》，明顯就是選舉操作，希望再度強化民眾對於中共滲透的恐懼。寧願用欺騙、恐嚇方式騙取選票，代表執政黨對於自身執政成果的極度不自信。他也透露，台企聯會針對《反滲透法》不合理的部份，儘量表達看法。