【2020台灣大選】首場政見會　各說各話但仍有建設性

2020總統大選首場電視政見發表會於當地時間2019年12月18日晚間舉行。三人經過抽籤後，發言順序為國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜以及民進黨候選人蔡英文，而政見會一共分成三階段，每階段每人共有10分鐘發言時間。

綜合韓國瑜在三個階段的發言內容，其策略可謂「火力全開」，而這對身為挑戰者姿態的韓國瑜來說也是合情合理。韓國瑜主要從四個方面批評蔡英文，分別是「國家認同」、「貪腐問題」、「經濟牌」以及「兩岸關係」。不過，韓國瑜對蔡英文的批評的效果可能僅能鞏固同温層的選票，而這對民調處於落後局面的韓國瑜來說，其首要重點應該是拓展票源，爭取淺綠和中間選民的支持，因此即便韓國瑜的臨場發揮亮眼，但從結果來看恐怕並非最好的策略。

外界認為韓國瑜雖然在批評蔡英文的同時有提出自己的政見，包括成立特偵組、辦好教育、關心弱勢等等，但並未提出令人印象深刻的政見，尤其在兩岸關係上並沒有做出具有前瞻性的開展，而這可能是比較可惜的部分。

而在蔡英文方面，她的策略可謂「攻守兼備」，由於她是現任總統，因此她除了反駁韓國瑜的「不實指控」和批評韓國瑜之外，也強調自己的政績藉此展現執政能力，包括「制度改革」、「經濟成長」以及「守護台灣民主」等方面，尤其蔡英文雖然在兩岸關係上「避重就輕」，但她屢次強調台灣獲得美國、日本、澳洲等「民主夥伴」的支持以便爭取民眾的認同。

蔡英文出席2020總統大選首場電視政見發表會。（中央社）

而在蔡英文一開始批評韓國瑜的部分，不管是「豪宅案」、「挖石油」或「逃跑市長」都不禁令人聯想起「黑韓產業鏈」近半年的歷史回顧。而蔡英文批評韓國瑜可總結為兩部分，一個是「誠信問題」，另一個則是「庶民形象」。

雖然蔡英文在攻守之間（即批評韓國瑜和宣揚政績）試圖取得一個平衡，但外界認為蔡英文的政見仍流於「空心」，一方面因為她宣揚的政績恐和民眾的感受有所落差，另外則是她的確沒有提太多的未來展望，只是要民眾再給她四年進行改革。

首場政見會吸引了許多觀眾。（中央社）

而在宋楚瑜的部分，他在政見會中強調，若他當選總統將只當一任，在他這一任將撥亂反正，且未來這四年中，獨立和統一都不可能發生。而他承諾的政見有五大方向皆別是：「國家利益放前面，政黨放兩邊」、「網羅各黨派人才組成大聯合政府」、「任命立法院能同意的人擔任行政院長」、「尊重民意及立法院，當選每年一定到立法院國情報告」、「處理好兩岸關係」。

而在三位候選人的政見發表中，雖然也不乏相互批評和指教的部分，但嚴格來說，三方都有提到實際的政見，雖然距離2020的選戰倒數只剩不到一個月的時刻才首度正式聽到總統候選人的政見發表，然而對於關切國家長遠發展或者厭倦「抹黑」、「抹紅」的選民來說，不管最終各自對政見發表會的評價如何，但回到「就事論事」和具有建設性的討論，或許才能真正幫助台灣變得更好。