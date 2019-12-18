【2020台灣大選】首場總統政見發表會登場　韓國瑜炮轟蔡英文

蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三方在今天（18日）晚間，舉辦第一場2020年台灣總統大選政見發表會。三人經過抽籤後，第一位發言的是韓國瑜，而韓國瑜全程把炮火對準蔡英文，先是強調自己捍衛中華民國主權及憲政體制，並質問蔡英文的「國家認同」為何，是不是蔡英文過去口中所稱的「這個國家」？韓國瑜也要求，如果蔡英文支持台獨，也請大聲講出口。韓國瑜更高舉右手高喊三聲「中華民國萬歲」，過程張力十足。同時韓國瑜也批前瞻基礎建設計劃為什麼要花到這麼多錢，自己未來將重啟特偵組，調查錢去了哪裏。

韓國瑜發表政見的開場，先向高雄市民道謝，謝謝他們當初支持自己選上高雄市長，一路陪他走上這段「神奇的旅程」。接着韓國瑜話鋒一轉，開始針對蔡英文的國家認同展開炮轟。韓國於指出，「我們到底是什麼國家？我們在辯論什麼？」現在是「中華民國第十五任總統政見發表會」，還是「這個國家」的政見發表會？因為蔡英文並沒把國家定位講清楚，口中講的反而叫「這個國家」。

韓國瑜表示，我常問蔡英文要帶領國家何去何從？蔡英文如果不把國家定位講清楚，那麼辦理政見說明會又有什麼意義？韓國瑜指出，自己看見蔡英文有三條路，第一是不愛中華民國，第二是不要九二共識，「一定要扣帽子叫我們認同一國兩制」 ，第三，蔡英文講不清楚支不支持台獨，這也對不起挺台獨的人，所以蔡英文有責任告訴台灣2300萬人我們該何去何從。

韓國瑜說，他個人堅決捍衛中華民國主權跟憲政體制，沒有任何含糊空間，如果蔡英文支持台獨，也請大聲講出口，如果不支持也大聲講，這樣台灣人才知道蔡要把台灣帶到哪裏去。此時韓國瑜高舉右手高喊三聲「中華民國萬歲」，並向蔡英文表示，希望蔡也跟着喊，但如果蔡英文喊出自己支持台獨，那我認為「你還是有勇氣的。」

質問完蔡英文的國家認同後，韓國瑜接着開始批民進黨有貪污問題。韓國瑜說，套一句柯文哲的講法，那叫蔡英文身邊每個人都貪污，可是這句話太極端了，他並不相信，但他相信民進黨政府在蔡英文指導下很多人貪污。韓國瑜指出，難怪民進黨上任後廢除特偵組，替貪官污吏開一條路。

韓國瑜指出，如果沒有清廉的政府，那再怎麼發展都是空，不僅貪官污吏充斥整個政府，另外還有肥貓，如果自己當上台灣總統，一定成立特偵組展開調查，為什前瞻基礎建設計劃為什麼要花到新台幣8800億元，為什麼高雄負債新台幣3000多億元，「錢到了哪裏去？」

韓國瑜也要求，特偵組等自己下台後，要對他嚴厲檢查，就像照X光一樣，如果他貪污，也把他關到死，而且在監獄一天吃一頓飯就好，沒資格吃滿三餐，甚至韓國瑜政府的政務官貪污，一樣也不準假釋。韓國瑜痛批，民進黨執政，開政府賺大錢，世界上哪有這個道理，沒有清廉政府，就沒有乾淨政治。