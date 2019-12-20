柯文哲台北市長寶座確定　藍營「選舉無效之訴」二審敗訴

2018年台灣九合一選舉，國民黨前立委丁守中以3千餘票敗給台北市長柯文哲，丁不服選務過程有瑕疵，狀告中央選委會、台北市選委會，提起「選舉無效之訴」，一審敗訴後，二審結果於當地時間12月17日公布，台灣高等法院仍判丁守中敗訴，全案確定。 丁守中走出法庭後表示，他的選舉訴訟到此正式結束，但台灣民主還在增長，這次判決對他個人是小小的失落，但對台灣的未來卻是大大的憂心。

丁守中自2018年敗選後，提出「選舉無效之訴」，歷時一年後終於落幕。（多維新聞網）

丁守中表示，司法原來應該是民主、法治、正義公理的最後一道防線，但這道最終防線已陷落。他稱，台灣不是沒有法，是沒有司法，他說，台灣封閉保守的司法系統，需要更深層次的改革，司法系統的自我設限，還有對於當權者的維護，讓公義國家和法治國家的理想，如夢幻泡影一般無法實現，高等法院這樣子的判決，等於告訴人民，當權者可以完全享受執政優勢，可以肆無忌憚的操控選務，選務機關再怎麼樣違法、違憲、不公平，再怎麼樣的違反法律原理原則和行政程序，到最後都可以沒有責任，而選舉結果都可以被認可，這是台灣當前民主憲政的最大危機。

丁守中最後表示，他對台灣民主法治從沒放棄，選舉訴訟爭的不是個人，而是中華民國民主選舉的公平、公正，他的選舉官司到此結束，但台灣的民主還在增長。

台北市長柯文哲17日受訪時被問及此事，他說，丁守中狀告的對象是中央選委會和台北市選委會，他不是被告的人，因此該由法律相關的人進行說明。至於是否鬆了一口氣？他淡淡地說，反正也是在工作，不對此事多做評論。