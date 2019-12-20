【2020台灣大選】進入最後階段　綠營分進合擊加強輿論戰

台灣2020年大選進入最後階段，民進黨加強空戰（輿論戰）力量，蔡英文競選辦公室與黨中央分進合擊，分別推出競選影片爭取民眾支持。蔡辦推出的競選影片，主要在蔡英文身上，行銷政績牌，黨中央推出的影片，主責幫民進黨擦脂抹粉，美化形象，但最新一波的宣傳中，竟稱「高雄人對不起台灣」，化粧師工作似乎有點「落漆」（台語，出糗的意思）。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，競辦在最後階段的競選主軸，主要還是打政績牌，藉由一次又一次的記者會、釋出競選影片，告訴台灣民眾蔡英文在這三年多的時間內，為台灣做了哪些事情，另外，2020年大選會有3場政見辯論會，蔡也會在辯論會中，告訴選民她接下來4年要做哪些事情，用理性的力量爭取民眾認同。

蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，競辦在最後階段的競選主軸，主要還是打政績牌，並加強反制對手的抹黑攻擊。（蔡英文競辦提供）

蔡英文競選辦公室自12月16日起接連釋出競選影片，目前已推出兩支影片，分別是「新住民篇」和「長照篇」，用温馨的短片濃縮蔡英文就任以來的政績，以及將推出的新政策，未來還將視選戰節奏情況推出「N部曲」，與民進黨中央分進合擊，強打政績牌。

蔡英文競選連任辦公室16日推出最新競選廣告「台灣新驕傲」，感謝新住民。競辦發言人莊瑞雄（左）、顏若芳（右）、民進黨不分區立委參選人羅美玲（中）共同召開記者會。（中央社）

除了宣傳蔡英文的政績，廖泰翔表示，也會對藍營近來猛打的烏賊戰予以回擊，他無奈的說，國民黨在選舉的最後關頭，提不出實際、能做的政策，只會不斷召開記者會抹黑民進黨和蔡英文，競辦和黨中央將彼此協調，強烈回擊藍營釋出的不實訊息。

廖泰翔並分析2020年選情，他指出，目前在總統選情以及政黨票部分，民進黨都有一個穩定向上、領先的趨勢，主要是因為韓陣營提不出實際的政策，每天開抹黑記者會，但大部分的抹黑，「都是自己先抹自己，再去說別人抹黑」；區域立委部分，目前是起起伏伏，民進黨將針對重點區域，努力去推一把，可以看到一些過去屬藍營的鐵票倉，都有看到鬆動的迹象，民進黨的候選人甚至有微幅領先的狀況。

廖泰翔認為，選舉走到階段，可以看到民眾對國民黨較沒信心，而對民進黨堅持的價值是更有期待的，這也是因為國民黨一開始就推出一個沒有信用的候選人，後來又因不分區名單爭議，讓全台人民失望。

賴清德表示，即使民進黨選情較為樂觀，選舉還是要步步為營，全力打拚到勝利為止。（蔡英文競辦提供）

另外，民進黨副總統候選人賴清德17日上午受訪時也說，民進黨選情確實較為樂觀，有機會再度全面執政，但還是要步步為營，全力打拚到勝利為止。他也向韓國瑜呼籲，韓必須了解自己在競選總統，講話一定要有根據，不能做人身攻擊，否則選情將每況愈下，得不到人民的支持。