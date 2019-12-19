【2020台灣大選】宋楚瑜重申不競選連任：沒有連任與酬庸的壓力

在結束首場公辦總統政見發表會後，親民黨主席暨總統參選人宋楚瑜於12月19日赴新竹與當地科技業者座談。宋楚瑜表示，他為何在政見會上高喊三次「我只做一任」，就因為他認為若台灣無法在4年任期中好好把握時間解決問題，那麼台灣未來的年輕人不會有好的前途，強調他只做一任，連帶也沒有連任與酬庸的壓力，更沒有利用「選舉」處理問題的思維。

在經過非常精彩的首場公辦政見發表會之後，宋楚瑜又馬不停蹄到新竹，與科技業界座談。（親民黨提供）

宋楚瑜在聯訪時重提台灣當前面臨的內外環境，指出台灣目前面對三個非常重要的國家，不論是美國、日本、大陸，台灣應了解三方的互動關係，將在2019年、2020年有很重大的變化，尤其是中美貿易戰，美中全世界所謂G2最重要的兩個產業發展，台灣在這當中究竟是「要左右逢源？還是左支右絀？」這將是未來政府必須與產業界一同處理的事情。

宋楚瑜指出，政府一直沒有妥善處理生產鏈中「缺水、缺電、缺人才、缺勞力」等「五缺」問題，之所以造成如此情況，宋楚瑜認為主要是「缺乏一個政府整合的能力」。

針對宋楚瑜於18日政見發表會的表現，宋陣營發言人、媒體人於美人表示，「我給他打90分」，本來應該可以99分，但他中間有一段脱稿，說得比較急一點，不過整體來說，「我覺得他講得還不錯」。

面對媒體詢問是否憂慮宋楚瑜發言脱稿，於美人表示，「我沒有捏把冷汗，我是怕他講太長」，她更趣談說，「其實很想帶把剪刀，帶一款繩子在旁邊一直剪，剪短、剪短、剪短、剪短。」但於美人評價宋楚瑜表現得非常好，至於如何看待其餘兩位總統候選人的表現，於美人則說，藍綠兩方候選人攻防較激烈， 「大家表現得都不錯」。