【2020大選】「雙副」賴清德陳建仁帶領雙北立委候選人遊街造勢

2020年台灣總統與立法委員選舉進入倒數計時的階段，藍綠各陣營無不利用周休二日時間舉辦各式活動，藉以吸引民眾目光。 12月22日（周日），包括蔡英文現任副手陳建仁、以及與蔡英文搭檔投入2020年大選的賴清德，共同帶領民進黨所舉辦的「台灣要贏、雙北同行」車隊遊街造勢活動，從木柵動物園出發，為雙北市（指台北市與新北市）各立委參選人造勢。

賴清德與陳建仁帶領六位立委候選人出席遊街造勢前的記者會。（鄭文翔／多維新聞）

賴清德表示，今天是冬至，家家都會吃湯圓祈求平安順利，在政治工作目標上，他也希望台灣民眾能夠安居樂業，此次大選的首要目標也是如此。這次遊街造勢是首次「雙副」帶領，希望贏得雙北民眾的支持。

賴清德指出，雙北是台灣頭，在台灣的發展中扮舉足輕重的角色，「雙副」選擇從雙北出發，就是要向雙北民眾報告，他們努力守護台灣的決心。若雙北贏，台灣一定可以贏，可以守護台灣、捍衛民主，盼雙北立委席次過半。

陳建仁則表示，動物園是充滿快樂與歡笑的地方，希望選舉也像參觀動物園一樣，讓選民可以對未來充滿希望與想象。陳建仁強調，可以帶給人民幸福美滿的就是蔡英文、賴清德與行政、立法團隊，守護台灣的民主與主權，讓台灣民眾幸福美滿。

記者會結束後，賴清德即刻登上宣傳車與立委候選人遊街造勢。（鄭文翔／多維新聞）

陳建仁說，此次民進黨提出的「2020台灣要贏」是對台灣的責任而非選舉口號，他表示，雙北贏，台灣就贏，希望能夠讓雙北立委席次紅不讓（棒球術語，指全壘打）。