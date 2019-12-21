【高雄「韓」戰】挺韓罷韓遊行同日登場　現巨幅旗幟「光復高雄」

在台灣，高雄市今日（21日）有兩派團體各自舉辦「挺韓」、「罷韓」遊行，分別支持及要求罷免國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。 其中「挺韓大遊行」下午1時左右正式開始，主辦單位宣布超過35萬人來到現場走上街頭，場面盛大。「罷韓」遊行同樣於下午出發，活動發起人指有超過50萬人參與。 為防止兩派爆發衝突，高雄警方動員3千警力在多個地點維護治安及交通秩序。

↓↓↓「挺韓大遊行」現場圖輯：

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韓國瑜陣營舉辦的「1221南方崛起、高雄光榮周年慶大遊行」在北高雄登場。來自各地的韓粉集結在凹子底公園，群眾情緒沸騰，旗海飄揚。據悉，整個活動在早上8點舉行，預計晚間6點結束，遊行隊伍從神農路出發，沿著明誠二路、自由二路、新莊仔路等路線遊行，最後在微笑公園解散。

韓國瑜現身「挺韓」集會。（洪嘉徽攝）

原先預計由韓國瑜領軍走完全程，但就在遊行即將開始前一刻，韓國瑜競選辦公室突然宣布，因遊行現場人數過多，考量現場安全狀況，韓國瑜的行程改為下午2時45分直接到最後一站微笑公園發表演講。

↓↓↓「罷韓大遊行」現場圖輯：

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另一邊，「1221Wecare台灣大遊行」下午1時在文化中心集結，所在的五福路擠滿罷韓群眾，不時喊出「草包」、「韓國瑜下台」、「光復高雄、守護台灣」，情緒沸騰。遊行民眾還拉起長210米、寬12米的「光復高雄、保衛台灣」的遊行布條，從空中俯瞰非常壯觀。

Wecare高雄發起人尹立下午4點45分上台宣讀遊行宣言，更宣布這場遊行參加人數已超過50萬人。尹立表示，50萬人是透過空拍機觀測，遊行隊伍從七賢、公園路口一路沿著公園路、五福路，隊伍末端還在五福、中華路口，最後推估出的人數，沿途更有不少民眾陸續加入，也有許多支持者在路旁為遊行群眾加油打氣，據此估算出50萬人數字。

罷韓活動亮點是在終點將升起一顆直徑約5米的「鏡球」。經測試，「鏡球」會在夜空中綻放絢麗光彩，可升到60米高空，主辦方到時會請遊行人士用鐳射筆或手機光束一起點亮「鏡球」，「讓榮光再現高雄，祈願台灣平安」。

高雄警方動員3千警力在多個地點維護治安及交通秩序。圖為美麗島捷運站。（中央社）

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因應兩大遊行登場，警政署長陳家欽當日南下高雄督陣時表示，高雄警力與警政署支援警力共3,000多名，並在遊行路線、捷運站、車廂、高鐵站、火車站，甚至國道休息站都有部署重兵加強戒備。

另據台媒報道，美麗島捷運站現場可見維安警力，還有偵爆犬出現，捷運車廂內也有員警穿梭，以防可能的言語或肢體衝突。高雄副市表示，市警局已進行多次模擬演練，市府也開過3次應變會議，呼籲雙方民眾以理性訴求，讓遊行和平落幕。

（中央社、聯合報）