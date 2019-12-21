藍營批反滲透法將台灣變成「遍地警總」　蔡英文：馬治下門戶洞開

雖然當前台灣立法院正逢休會期，各黨都紛紛忙於選舉，但藍綠兩黨仍持續針對12月底可能闖關的《反滲透法》進行攻防。台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜以及國民黨副總統候選人張善政等人，近日不約而同，多將炮火對向該法，稱其「無法執行」、「綠色恐怖」、「麥卡錫主義」等。馬英九更指責該法將在台灣形成「遍地警總」（警總，即台灣警備總司令部，戒嚴時期是當時台灣的八大情治系統之一）的情勢，為「特務治國鋪路」。 蔡英文則表示，馬英九執政時期台灣幾乎是「門戶洞開」，因此有必要進行立法。

台前總統馬英九在眾多隨護的護送下，走進台灣立法院。（譚英瑛／多維新聞）

馬英九於當地時間12月21日受訪時，提到2013年造成「馬王政爭」的「泄密案」，並稱當初民進黨立法院黨團總召、立委柯建銘曾批評他是「特務治國」 ，如今民進黨亟欲強推《反滲透法》，一旦通過實施，才真正是為「特務治國」提供最佳環境。

面對馬英九等人的質疑，蔡英文21日受訪時暗指馬英九執政時，台灣幾乎是「門戶洞開」，讓大陸全面滲透台灣社會，而台灣社會其實非常在意大陸的如此作為，力陳《反滲透法》的立法有其必要性。

台總統蔡英文（左）。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文也指出，基於讓各地執法單位有一個可遵循的標準，民進黨政府才會訂定《反滲透法》，該法已經一段時間的討論，非常嚴謹地訂定法律構成要件，不會有人因為該套法律而誤觸法網，或被任意指控；她相信執法單位將以公平、公正的原則執行該法。