【2020台灣大選】日本前駐台代表評選情：蔡英文韓國瑜差距5%以內

雖然台灣內部多數民調均顯示，尋求連任的民進黨蔡英文支持度大勝國民黨韓國瑜20%以上，但日本前駐台代表沼田幹夫評估2020年台灣大選，卻認為民進黨與國民黨的候選人差距恐在5%以內，且台灣未來四年的國會，民進黨可能拿不下過半席次，國民黨有可能成為國會最大黨。日本應該考慮的是，如果最終蔡英文連任，但民進黨卻未在國會過半，政策能執行到什麼程度。

沼田幹夫在東京時間12月22日應「日本李登輝之友會」的邀請發表演講，他表示，2018年11月24日九合一選舉民進黨大敗，他曾拍發給東京一份分析報告指出，2020年台灣總統暨立委大選，民進黨勝選的可能性幾無把握，國民黨支持度回覆，開啟新時代。但2019年北京拋出「兩制台灣方案」，又不排除武統，使得蔡英文原本快跌破2成的支持度暴增10%，後來6月香港反修例運動爆發，直接讓蔡英文的支持度暴衝到4成以上，「這是習近平送給蔡英文的禮物」。

日本前駐台代表沼田幹夫曾獲蔡英文頒贈「大綬景星勛章」，以表彰他對台日關係的貢獻。（台灣總統府提供）

沼田認為，蔡英文是有能力、有堅毅力、清廉的人，可惜缺乏像「教主」般的號召力，如果以宴會做比喻，宴會有人是炒熱氣氛的，但蔡英文適合當降温的人，「問題就出在這裏」，目前蔡的支持度是45%或將近50%，但選舉到了尾聲四處拉票的話，如果不能炒熱氣氛而是降温的話，就拉不到票；反觀韓國瑜，對政策的制度或行政能力趨近於零，但給人的感覺隨和、身段低、謙虛，講話又幽默，一下子就能吸引很多人圍繞在身邊，這種能力不容小覷。

12月21日，韓國瑜現身高雄「挺韓」集會。（洪嘉徽攝）

沼田說，雖然目前民調顯示，蔡英文的支持度領先韓國瑜約20個百分點，但兩人的差距應該不會太大，可能在5個百分點之內；且最重要的113席立法院席次，民進黨目前擁有獨自過半的68席，但在2020年大選後，民進黨的席次一定會掉，可能無法單獨過半，國民黨則可能變成國會最大黨。他說，日本要考慮的是，如果蔡英文連任，但民進黨無法在國會單獨過半，政策能執行到甚麼樣的程度，過去日本自民黨也曾因國會未過半，結果變得很慘。

沼田指出，過去他要派駐台灣時，日本前駐泰國大使、外交評論家岡崎久彥曾對他說，「台灣的持續存在，對日本的安全、安定以及未來繁榮而言是最重要的課題」，在駐台5年多後，他認為這句忠告很有道理。他也回憶當時派駐台灣後，首度會見台灣前總統李登輝的情況，李當時問他的第一個問題是「台日關係是什麼」？他頓時不知如何回答，李對他說了3次「單相思」，他備感驚訝。他表示，第一次與李登會見面時，兩人談了3個小時，但他只有自我介紹講了30秒，其他時間都是李登輝在講，他了解李的「單相思」是指台灣希望日本怎麼做，但未獲日本回應。

此外，沼田也說，李登輝在台灣推動教育改革，將入認識台灣的歷史課程，現在台灣老中青三代對於日本的感情有別於韓國、中國大陸，台日關係極為友好，這是全體日本人應該好好感謝的。

沼田幹夫是日本駐台代表任期第2長的代表，任期達5年3個月。沼田是日本的資深外交官，過去曾任日本駐緬甸大使，也曾派駐中國大陸和美國，亦是日本友台人士。沼田離任時獲台灣外交部長吳釗燮頒贈「特種外交獎章」，蔡英文也頒贈「大綬景星勛章」給他，以表彰他對台日關係的貢獻。不過吳釗燮頒贈「特種外交獎章」給沼田時，在紀念牌上稱沼田為「我最敬愛的大哥哥」，被批為媚日派，沼田則力挺吳釗燮，稱自己在台灣也有「大哥哥」，強調台日間的友誼，為吳送暖。