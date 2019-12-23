【2020台灣大選】國民黨揭綠營政要訪陸紀錄：「反滲透先查自己」

近來國民黨屢屢遭受民進黨「抹紅」攻勢，如今吹起反攻的號角，國民黨在12月23日（周一）召開記者會，對外公開民進黨高層政治人物訪陸會見對岸官員的紀錄，指民進黨才是中共好朋友。 國民黨指，包括蔡英文見過前中共國務院副總理錢其琛、賴清德見過時任上海市市長的楊雄，陳菊更曾兩度訪陸，並見過當時的國台辦主任張志軍。國民黨方面還質疑，賴清德疑似私下會見過時任上海統戰部部長的沙海林，要求賴出面說明，若民進黨要通過《反滲透法》，應該先查自己人。

國民黨記者會的資料羅列民進黨政要赴陸訪問紀錄。（楊騰凱／多維新聞）

根據國民黨彙整的民進黨政治人物赴陸資料，包括蔡英文旗下大將、現任台灣立委陳明文，2008年時任嘉義縣長時，曾赴北京、上海等地考察奧運場館設施、城鄉發展情形。時任高雄市長的陳菊，也曾於2008年、2013年赴陸行銷高雄世運會、行銷亞太城市高雄會，並會晤當時的國台辦主任張志軍。謝長廷也在2012年前往福建漳州祭祖，並會見當時的國台辦主任王毅、海協會長陳雲林，更曾與大陸軍方智庫北京中華文化發展促進會餐敘。至於賴清德在2014年台南市長任內，曾赴上海會晤當時的市長楊雄，並至復旦大學演講。

國民黨記者會的資料指蔡英文1998年10月見過錢其琛。（楊騰凱／多維新聞）

至於蔡英文本人，也曾在1998年10月，見過當時的中共國務院副總理錢其琛。周錫瑋表示，民進黨自己可以去見中共官員，還要說韓國瑜不能見，國民黨不能見，這證明蔡英文、賴清德、謝長廷等都言行不一，自己明明跟中共是好朋友，還要抹紅國民黨和韓國瑜。

周錫瑋指出，陳水扁政府時代蔡英文是陸委會主委，當時的台國防白皮寫明兩岸要簽訂和平協定。（楊騰凱／多維新聞）

周錫瑋指出，過去陳水扁執政期間，蔡英文擔任過陸委會主委，當時陳水扁政府的台灣國防白皮書內容就講，要結束兩岸軍事敵對，並簽訂兩岸和平協定。此時周錫瑋拿出一份2000年的剪報，斗大標題為「蔡英文：未來一中是唯一選擇」。

周錫瑋拿出剪報，指蔡英文講過未來一中是唯一選擇。（楊騰凱／多維新聞）

周錫瑋指出，蔡英文在陸委會主委任內，自己都講過未來一中是唯一選擇，也承認有九二共識，怎麼今天就不承認了呢？周錫瑋怒批，請民進黨不要騙人，自己跟中共本來就走得很近，蔡英文明明就承認未來的一個中國、承認九二共識，竟還這樣攻擊國民黨所有的立委候選人及韓國瑜，甚至訂定《反滲透法》，民進黨究竟是何居心？

國民黨記者會資料：賴清德赴陸並會見當時的上海市長楊雄的畫面。（楊騰凱／多維新聞）

批完蔡英文之後，接著周錫瑋又將炮火對準蔡英文的副手搭檔賴清德。周錫瑋表示，賴清德去過上海，而且見了當時的上海市市長楊雄，他必須問，賴的上海行又是誰在安排？當然是國台辦安排。接著周錫瑋又指，國台辦除了安排賴清德見過楊雄之外，請問又有沒有私下會見當時的上海統戰部部長沙海林？而且這不是公開見的，賴清德必須做出說明。

國民黨立委後候選人林郁方則指出，民進黨縣市首長訪陸，因為政治意義太過重大，一定要經過中共中央對台工作領導小組拍板，而該小組領導人正是中共總書記，謝長廷還曾跟對岸軍方智庫打過交道，這一定也是經過高層批准，可說是非常特殊的案例，至於賴清德能到復旦大學演講，這也相當不容易，中共通常不會讓台灣政治人物公開演講，畢竟這是非常敏感的事，既然能夠去，就表示中國大陸對賴清德有期待，而且對賴很放心。

「賴清德必須出來解釋。」林郁方表示，民進黨政治人物訪陸，有沒有私下行程？對方不會想聽聽你的意見嗎？雙方談了什麼？要不要講清楚？如果都只有公開行程，是沒有人會相信的，私底下見到的，應該是非常高層的中共政治人物。林郁方說，民進黨現在全部力量拿去對付吳斯懷，如果三年多前赴陸有犯法，民進黨這段期間全面執政，又為什麼讓吳斯懷逍遙法外，而不嚴辦？可見這完全就在做政治操作，但只抹黑別人，並無法讓自己變白。

國民黨記者會資料，內容是陳菊與大陸官員見面的畫面。（楊騰凱／多維新聞）

國民黨立委候選人李永萍指出，民進黨政治人物去大陸見敏感人物是一個角度，可是這些民進黨人後來在台灣是否也擔任敏感職位，並且涉及國安問題，這也是問題。李永萍直接點名，他所講的人就是陳菊。李永萍說，陳菊訪陸時身分是高雄市長，可是現在高升到台灣總統府秘書長，每天就跟在蔡英文旁邊，處理最敏感的國安大小事。

國民黨召開記者會舉民進黨政要曾赴陸訪問的案例，反指民進黨才是中共好朋友。（楊騰凱／多維新聞）

李永萍表示，陳菊曾經見過時任上海市市長的韓正，如今韓正已經是中共中央領導班底一員，尤其民進黨月底要推出《反滲透法》，內容包山包海比戒嚴時代的法律還恐怖，民進黨如果要用這樣的標準來處理，就請先從蔡英文身邊對大陸釋出過善意，並曾訪陸與大陸高層交流的人查起，包括陳菊、謝長廷等。