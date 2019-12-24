【台灣大選】國民黨指蔡英文組建「暗黑網軍」　民進黨斥指鹿為馬

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀與新黨不分區立委候選人首席邱毅，12月24日召開記者會爆料，表示發現有一個「暗黑網軍」直接隸屬民進黨中央黨部，是蔡英文在2018年與「南風集成行銷公司」簽約幫民進黨組建。 對此，民進黨回擊，邱毅等人擅長指鹿為馬，烏龍爆料的紀錄輝煌，尤其邱毅曾赴中國大陸指太陽花為香蕉事件，更成為國際笑話，呼籲選民用選票拒絕這樣惡劣的政客行徑，提升台灣選舉風氣。

國民黨召開記者會，爆料暗黑網軍隸屬民進黨中央黨部。（楊騰凱攝／多維新聞網）

民進黨發言人劉康彥表示，邱毅等人所提出的合約，是民進黨中央黨部委託的網路輿情專案，是許多公司與機構都會做的資料蒐集，其中包括彙整各種假訊息和不實謠言，諸如邱毅等人在內的各項抹黑資訊。他回憶，四年前的同一天，同一組人召開抹黑記者會，在記者會上邱毅大言不慚否認自己曾在法院上，因為抹黑蔡英文而當庭道歉一事，最後因為錄音檔曝光還惱羞成怒，十分諷刺。

劉康彥說，非常遺憾四年後看到同一組信用破產的政治人物，持續以抹黑造謠的方式，活躍於政壇，呼籲選民用選票拒絕這樣惡劣的政客行徑，提升台灣選舉風氣。

邱毅稍早前在國民黨記者會上爆料，根據檢調的起訴書，楊蕙如的上線是一個叫做idcc的網路帳號，而這個帳號的網路IP位置位於民進黨籍立委黃國書的立院辦公室，經追查，該帳號屬黃國書公費助理湯文馨小姐所有，楊蕙如不過是個小角色，平時是湯文馨指揮楊蕙如的運作。他指出，湯文馨除了是黃國書助理，更是「南風集成行銷公司」的董事，這家公司於2018年成立，目的是為了與民進黨簽約，幫民進黨組建暗黑網軍。

邱毅進一步指出，「南風集成行銷公司」與民進黨中央簽署合約後，每半個月就要向民進黨進行網軍運作的專案報告，這些網軍由民進黨中央指揮策動，金流來源除了少部分由民進黨提供外，也自政府部會、公營企業、地方政府拿到相關收入。