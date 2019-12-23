【2020台灣大選．觀察】如果民進黨再一次完全執政......

這是台灣第一次的國會政黨輪替。我們身上的責任，比以前沉重。我再一次強調，民進黨不會整碗捧去。我們會繼續開放民進黨，努力傾聽那些沒有進入國會的聲音。同時，我們也會和包括國民黨、親民黨和時代力量在內的所有政黨，一起為了改革全力以赴

上述那段談話，是蔡英文於2016年1月16日率領民進黨贏得台灣總統選舉及第一次立法院單獨過半席次時「勝選演說」中的一段，在這個感人段落之前，蔡英文強調「改革絕對不能剩一半」，之後即是她在勝選後對民進黨公職人員下達「謙卑、謙卑、再謙卑」，這個後來屢被提及的「第一個命令」。

蔡英文執政後讓民進黨「整碗捧去」，成了她「勝選談話」最大諷刺。（洪嘉徽／多維新聞）

日本前駐台灣代表沼田幹夫於東京時間12月22日接受李登輝之友會邀請發表專題演說，對2020年台灣選舉發表預測時提出示警，指民進黨可能在選後無去維持立法院過半席次優勢，就算蔡英文順利連任，若國會席次未過半，就要考慮「政策能執行到什麼樣的程度」的問題。

沼田幹夫被台灣外交部長吳釗夑稱之為「大哥哥」，發表演說的地點又在東京「李登輝之友會」，其發言示警的「關愛之情」，除了他個人的「私誼」，也是為了「日本利益」，對日本來說，蔡英文連任可以確保兩岸保持政治對抗，有利安倍政權對北京「政、經分離」，還可以確認「親日」立場不致產生變化。

不過，對於台灣來說，對照蔡英文於2016年的勝選談話及民進黨四年完全執政貫徹黨意的政績，就可以理解，為何「千杯、千杯、再千杯」會戲謔的成為諷刺蔡英文執政成果的網路用語。

看看民進黨利用台灣立法院的多數民意做了些什麼？一言以蔽之，民進黨將原應該是「例外」，且須經過朝野協商同意的「逕付二讀」，變成動輒在立法院院會以表決戰輾壓少數黨、「少數意見」的新常態；讓蔡英文可以指定期限「命令」立法院通過「國安五法」、「反滲透法」，甚至是其上任之初「一例一休」的一修再修，以及為國民黨量身訂做的《黨產條例》、《促轉條例》等等，根本性的喪失了「監督、制衡」的功能，坊間稱民進黨席次過半的立法院為台灣總統府「立法局」，其來有自。

11月29日，台灣民進黨藉由立院優勢席位將《反滲透法》草案逕行二讀。（中央社）

此外，透過代表多數民意的立法院，民進黨掌控的立法院行使同意權投票，使得立場偏綠的台灣司法院大法官及監察院監察委員盡數過關，使得應該獨立行使職權的司法院與監察院，淪為綠色價值觀的附屬。

其中的代表人物，監察委員陳師孟挺扁不遺餘力，上台後即聲言要「清算、鬥爭」不符合綠色意識型態的法官，連原本至少要裝裝樣子的監委都已經如此明目張膽，也無怪乎前有促轉會副主委張天欽自比為「東廠」，眼下有內政部次長陳宗彥不顧行政中立要求，公開教導新住民「寧可投廢票，也不要浪費選票」的反民主行為。

尤為可笑的是貪污犯陳水扁保外就醫，卻屢屢公然挑戰「不能參與政治」紅線，視司法威嚴於無物，也難怪蔡英文至今不再提起她上任時念茲在茲的「司法改革」了，或許，對她來說，只要司法院大法官與監察委員不成為她施政的制肘，就已是「改革有成」。

簡而言之，民進黨過去四年的完全執政，的確就是「整碗捧去」，套句陳水扁的名言「我當選總統算我好運，不然你要怎麼樣？」，對蔡英文與民進黨來說，「我完全執政算我好運，不然你要怎麼樣？」。

問題不在於完全執政，而在於蔡英文與民進黨政府說一套，做一套，沒有實踐她自己自認為很左派的競選承諾，如果有，民進黨何以會迎來2018年九合一選舉的大敗及極其坎坷的連任路程，更遑論屢屢自爆的韓國瑜，還可以大言夸夸的以民心自居，以一句「重設特偵組」就引起如此廣泛討論，成為「下架蔡英文」口號的重要支撐。

沼田幹夫的示警，毫無疑問是憂心蔡英文對日輸台特定農特產品主動調降關稅、警告台灣漁民前往釣魚台海域作業風險很高的親日政策無法被落實。台灣人民應該想一想，民進黨以多數民意落實了哪些政策？，除了民進黨的聲音，可曾傾聽過其他政黨的聲音？可曾謙卑面對公民投票的最高民意？自己的生活是否因此變得更加美好？

深思過後，慎用自己的權力，決定要不要讓民進黨再一次完全執政四年，然後，所有台灣人民要共同承擔這個決定。