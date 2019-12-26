【台灣大選．觀察】如何看待民進黨的「反共不反中」？

民進黨提名的2020年台灣副總統候選人、「務實的台獨政治工作者」賴清德於當地時間12月23日表示民進黨「反共不反中」，民進黨主席卓榮泰隔天也跟進此一論述，並做了更清楚的說明。一時之間，各界以為民進黨有了新的兩岸論述，將「中共」與「中國人民」、「政治的中國」、「文化的中國」做清楚的切割，並回應台灣民意。

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不過，真的如此嗎？先岔題去看一下民進黨《台灣前途決議文》的論述——「台灣已是主權獨立的國家，現在名字叫中華民國，台灣未來前途由2300萬台灣人民共同決定」，這個決議文是民進黨全代會在陳水扁競選2000年台灣總統前前通過的，目的是為了遮掩1991年通過，主旨為「建立主權獨立自主的台灣共和國」黨綱的台獨性質，因此「寄生」在中華民國的軀殼裏尋求保護，並藉此在選舉中爭取台灣人民的支持。

賴清德之所以稱自己「務實」，即是他全然接受了《台灣前途決議文》這種取巧的「先求有，再求好」，反正，只要是有「2300萬台灣人民共同決定」的「前提」，在兩岸分治已經70年，「民主、自由」已經成為台灣人民的生活日常，無論如何決定，「兩岸不統」就先立於不敗，來日方長，台獨可以漸進圖之。

「務實台獨工作者」賴清德拋「反共不反中」論述。（洪嘉徽攝）

回頭看看賴清德與卓榮泰的「反共，不反中」論述有些甚麼內容？賴清德說，「因為民進黨政府是反併吞、顧主權、護民主，這種情況下必然尋求以美國為首的西方民主世界共同合作，抵禦共產勢力擴張」。卓榮泰說得更明白，「民進黨不會去無端反中，但中共是黨的組織，遂行一黨專政、無產階級專政，不符合台灣過去、現在的生活方式，也跟未來的期待沒有交集」、「中共雖相當程度等於中國，但中國可以是文化的、地理的、歷史的概念，這對民進黨來說，沒有感情上的撕裂去敵視她」。

簡言之，賴清德與卓榮泰的「反共，不反中」將當下的中國切分成「中共政府」 、「威權體制」、「中國文化」、 「中國人民」等區塊，一如他們在《台灣前途決議文》中將「台灣」、「主權獨立的國家」、「中華民國」及「台灣人民」進行切分，然後依自己的政治需求用精美的「話術」進行拼湊，目的只為混淆台灣人民的視聽，進而讓民進黨得以在選舉中得利。

不過，只要以蔡英文政府實際作為進行對照，就可以輕易發現民進黨政府「反共，又反中」。舉例來說，如果民進黨政府不反對「文化的、地理的、歷史的中國」，就不應多次質疑柯文哲的「兩岸一家親」主張，還窮盡心智的在高中歷史及國文課綱調整時「去中國化」，來自大陸的配偶至少應享有與「非台灣籍」的新住民配偶享同等待遇，來台就讀陸生至少應享有與「非台灣籍」學生同樣條件被納入台灣的全民健保體制中，因為這些都與「中共」的威權、一黨專政無關，實際上民進黨政府就是將「中國」給予「特殊化」了。

民進黨主席卓榮泰說民進黨不反對「文化的、地理的、歷史的中國」 。（洪嘉徽攝）

再者，中共黨員超過9000萬人，「中共政府組織」內的職位又何只百萬，就算只是學術上的、民間的兩岸三地交流，一定會與「共產黨員」或「政府成員」有所接觸。例如，馬英九雖然早已經不是台灣總統，近來卻因為在總統任內於總統府接見香港人許智明等「中國政協」惹議；又如居中協調要讓陳同佳來台投案的香港牧師管浩鳴也具有「政協」身分，所謂的「反共」界限何在？對民進黨來說，恐怕也是「初一、十五不一樣」。

被歸為「馬英九人馬」的國民黨籍台北市議員徐巧芯也曾在2019年8月時在Facebook帖文表示「國民黨（正藍）的立場是反共不反中」，一樣講的是「反對中共的威權體制」，形成有趣的巧合。

不過，會發生這樣的巧合其實也不讓人意外，因為「民主、自由」的確是當下台灣人民不想失去的，就如同韓國瑜說的「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」。

因此，台灣人民應當要思考的是韓國瑜說的「不要懷疑中共收復台灣的決心」，如何在「兩個決心」裏思考兩岸如何共處，並想想「統一」與「併吞」的差異，以及在這個區間裏有多少「共商」的空間。至於民進黨的「反共，不反中」論述，就姑且聽之吧。