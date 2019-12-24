民進黨兩岸新論述呼之欲出　卓榮泰再提「反共不反中」

民進黨新兩岸論述主軸呼之欲出，民進黨主席卓榮泰今天（24日）呼應民進黨副總統候選人賴清德的談話，強調民進黨是「反共不反中」，且該論述是「大家討論出來的」，民進黨不會去無端反中，但中共是黨的組織，遂行一黨專政、無產階級專政，不符合台灣過去、現在的生活方式，也跟未來的期待沒有交集，不可能將北京那套制度移植到台灣來。卓榮泰認為，中共雖相當程度等於中國，但中國可以是文化的、地理的、歷史的概念，這對民進黨來說，沒有感情上的撕裂去敵視她。

民進黨主席卓榮泰接受電台專訪，重申民進黨「反共不反中」的態度。（《POP大國民》提供）

卓榮泰24日接受電台專訪，在與主持人私下閒聊時，坦言民進黨希望和對岸的雙邊關係能建立、恢復起來，但前提是北京不該對民進黨產生敵意，不要認為民進黨執政，就一定會和北京對立，蔡英文2016年上任時也講了一些話（就職典禮提《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》），但事後都沒有獲得北京善意的回應，而是「尚未完成的答卷」、「觀其言聽其行」等，無解兩岸僵局。

卓榮泰認為，2020年大選，台灣應該讓全世界接收到一個訊息，這個世界也包括中國大陸，就是台灣人民的選擇是怎樣，就如同香港區議會選舉，泛民主派大獲全勝，連國際都來關心，「中國必須要更收斂了，不能再對香港這樣下去」。卓榮泰主張台灣也應該要發出這個訊息，讓國際社會和中國大陸了解，「應該重視台灣的最新民意」，理解台灣人民選擇這樣的生活方式、社會制度和政治制度，北京方面不能一意孤行，行使單邊主義的霸權，如果台灣連這個訊息都發不出去，「台灣還有什麼武器？台灣不可能跟大陸比飛機、軍艦、坦克，唯有民主選票」。

卓榮泰認為中國跟中共是不一樣的概念，民進黨現在是「反共不反中」。（）

卓榮泰強調，過去蔡政府的兩岸政策，是不挑釁、不退縮，這個堅定的立場以後一定也會存在，也許台灣民眾對維持現狀有不同見解，但就他看來，過去幾年來，破壞台海現狀的是北京當局，解放軍機飛越海峽中線，甚至到台灣東部，而民進黨希望維護的現狀，也不是現在軍機亂飛的現狀，而是有一套規矩的現狀，北京現在用這種極限施壓的方式，目的是要讓台灣屈服，「你看我力量這麼大，你要不要聽我的話」，雖然台灣也有能力去抵抗，但最根本的方式就是，台灣要成為世界自由民主的一份子，才有力量來維持現狀，恢復到兩岸相安無事，在海峽中線上，兩岸「你不過來，我不過去，你不對我不禮貌，我也不會挑釁你」。

至於在概念理解上，卓榮泰認為中國跟中共是不一樣的概念，民進黨現在是「反共不反中」，但是不是反共，在不同的情境下也會有所改變，如果兩岸好好相處，那就變成好鄰居，民進黨不會無端反中，只是中共是一個黨的組織，遂行一黨專政、無產階級專政，這不符合台灣過去、現在的生活方式，也不符合台灣未來的期待，不可能把它移植到台灣這裏來；中共雖相當程度等同中國，但中國可以是文化、地理、歷史的概念，這對民進黨來說，沒有感情上的撕裂去予以敵視。