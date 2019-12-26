台灣外交部：持續推動與國際NGO合作　常受大陸打壓

台灣外交部今天（26日）舉行例行記者會，臨近2019年歲末，由該部非政府組織（NGO）國際事務會執行長賴銘祺總結，2019年以來台灣參與NGO的情況。

賴銘祺表示，台外交部持續推動台灣NGO與國際非政府組織（INGO）建立實質合作關係，進行人道援助等合作計劃，包括雙邊、區域及多邊之合作案等，其中包括協助台灣NGO在緬甸辦理2019年小區幼兒照顧計劃，以及在越南辦理中越小學閲讀計劃，更與英國「邊境聯合會」（TBC）合作，在泰緬邊境辦理難民營營養補充及教育計劃，總計受惠人數超過16萬人等。賴銘祺並表示，這是進行有效的國際參與，在國際場域上展現台灣豐富的民間力量，為台灣外交注入活力，提升台灣的能見度。

台外交部非政府組織（NGO）國際事務會執行長賴銘祺總結2019年台灣參與INGO的情形。 （屈彥辰攝）

賴銘祺並表示，台灣參與INGO的過程中，確實經常受到中國大陸的打壓。中國大陸干擾台灣參與INGO不外乎有三種方式：一是隨着中國的影響力越來越大，假如台灣與中國大陸都是INGO的成員，陸方會藉由競選幹部的方式，阻擾與矮化台灣的參與；二是往往台灣已經是INGO的成員，中國大陸仍不是，但INGO希望中國大陸入會，陸方提出的要挾式條件便是更改台灣的會籍名稱，以讓陸方願意加入；三是陸方會透過其他的國際組織，例如聯合國、世界衛生組織（WHO）等，以施壓INGO，迫使其對台灣實施矮化的手段。