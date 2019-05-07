未獲邀參加世衛大會　台外交部抗議：「一天都不歸中國政府管轄」

第72屆世界衞生大會（WHA）將於本月20日在瑞士日內瓦舉行，台灣在報名截止限期前仍未獲得邀請，幾乎肯定將連續第三年無法出席。 對於中國大陸外交部及國台辦表明參會須按照「一個中國」原則處理，且不存在造成「國際防疫缺口」的說法，台灣外交部表示嚴正抗議與強烈譴責：「台灣一天都不歸中國政府管轄」。

台灣外交部在周一（6日）晚間發新聞稿稱，批評大陸施壓世衞以排除台灣的做法，完全背離世衞憲章所揭櫫的醫衞普世人權，「絲毫不在乎台灣2300萬人民的健康福祉，這只會再次引起台灣人民對中國（大陸）的憎恨」。

新聞稿又提到，大陸宣稱台灣醫衞專家可以參加相關技術會議，但事實上自2009年至2018年期間，台灣醫衞專家共向WHO申請參加165場技術會議，在大陸的阻撓下最終僅獲邀出席其中49場，被拒率高達70%，「中國（大陸）的片面說法，完全與事實不符，而中國（大陸）政府誑稱對台灣參與全球衞生事務已做出妥善安排，這是公然說謊」。

新聞稿表明，在台灣能正常參與之前，外交部將會持續協助衞福部在大會期間前往日內瓦，與各國代表團進行專業交流，同時亦呼籲國際社會要正視有關問題，支持台灣人民在國際組織的應有權利。

（台灣外交部）