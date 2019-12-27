【台灣大選】民進黨：韓國瑜「末端宣傳」無法爭取青年認同

近年台灣每遇選舉，青年群體都是各政黨亟欲搶攻的選票重點，儘管外界觀察，民進黨在獲取青年選票具有優勢，但在藍綠都有爭取年輕選票的壓力下，國民黨總統候選人韓國瑜近日也頻頻上網紅節目，以爭取年輕人的好感。 對此，民進黨人士認為，要爭取年輕人的認同，必須把年輕人放在心裏才有效，韓國瑜現在做的事情，大多是「末端宣傳」，民進黨已經從「本質上」做出調整，這也是為何相較國民黨，台灣年輕選民大多支持民進黨。

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民進黨文宣部主任王柏鈞受訪時表示，政黨要跟年輕人溝通，必須把年輕人放入心中，才會有年輕化的感覺。民進黨年輕化的策略，包括立委候選人的提名，黨務主管的改造，每一項都是給年輕人機會，在民進黨的年輕人，是真的可以決定一些方向和事情，所以給人的感覺，勢必會比較年輕，「一群長輩討論出來的成果，一定跟一群年輕人討論出來的不一樣」，民眾從社群媒體上得到的感覺，一定會覺得民進黨跟國民黨不一樣，因為民進黨的思考就是年輕不老派，韓國瑜最近頻頻上網紅節目，「我覺得沒什麼效果」。

民進黨在獲取青年選票具有優勢，造勢場合多見青年面孔。（多維新聞）

王柏鈞認為，韓國瑜去上網紅節目，確實有機會去向一些年輕人對話、溝通，但年輕人要能認同，是本質的問題，從這方面看來，民進黨是從本質上做出調整，黨務主管找年輕人，立委候選人也是年輕人，雖然當初部分黨內人士對這些決定，有「到底你能不能」的感覺，但現在看來，當初的這些決定，正好是民進黨和國民黨「品牌差異的關鍵」，如果當初沒有這樣年輕化，那就無法做出這種區隔。

王柏鈞指出，朝向年輕化是民進黨的大策略，2019年全代會和黨慶提出「台灣要贏、世代共贏」的訴求，其實就是世代對話和世代傳承的概念，當初民進黨祕書長羅文嘉給他的指示，就是要讓民眾覺得「民進黨變年輕，不一樣了」，整個團隊也一直朝這個方向去思考整體的品牌設定；在當時，民進黨的年輕支持者有下滑的趨勢，主因是被小黨搶走，民進黨勢必要把這些人再找回來，目前看來，因為民進黨抓住年輕感，民進黨也慢慢找回失去的年輕族群。

民進黨立委提名人選，相較國民黨年齡層大幅偏低。（多維新聞）

王柏鈞認為，民進黨決定年輕化後，整個年輕牌的效應在逐漸發酵，跟國民黨差異很大，也由於國民黨提出一個相對差的不分區名單，裏面都是老面孔，讓年輕牌的效果再發揮出來，「你現在攤開看，國民黨沒有一個比較年輕的人」，連最年輕的國民黨立委蔣萬安，現在都跟民進黨對手吳怡農戰到五五波，這就是年輕牌奏效產生的效果。

至於如何爭取中老齡族群的支持度？王柏鈞表示，在這方面，民進黨將用政策牌吸引，包括加強宣傳台商回台投資新台幣7,000億、成功防堵非洲豬瘟入侵等等，在策略上有些微調整。另外，民進黨現也加強反應速度，每天早晚各開一次輿情會議，增加記者會的頻率，記者會上也會讓年輕人和資深者搭配，創造世代共贏的效果。

王柏鈞透露，除了年輕化以外，民進黨也在做「實體轉虛擬化」工作，在每一場記者會、輔選活動後，團隊馬上把重點挑出來，剪輯一個短影音，清楚告訴支持者主題為何、誰在說什麼、現場狀況怎樣，營造現場感，讓支持者覺得自己就在活動現場。民進黨也會將影片上傳到社群媒體，再借由各方轉發，把相關訊息打入群眾裏面，強化宣傳工作。

他形容社群媒體速度很快、競爭性高，民進黨這個品牌有很多元素，要如何吸引支持者的目光，就要思考民眾喜歡哪道菜，而民進黨提出的對策，就是快速、年輕和清楚的訊息，目前看來回響都不錯，有利增加各候選人在社群上的曝光度。