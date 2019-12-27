【台灣大選】新黨指控《反滲透法》暗藏民進黨選後陰謀

在蔡英文日前釋出《反滲透法》立法過程，願與在野黨充分討論的善意後，立法院院長蘇嘉全當地時間12月27日將首度針對此法，召集朝野協商。 儘管如此，圍繞在該法的政治攻防仍持續着，代表統派的新黨27日即召開記者會，質疑民進黨急於立法，無疑是選舉操作，並有在「選後」用以翻盤的陰謀。

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新黨黨主席郁慕明號召群眾於12月31日集結台灣立法院，以表達對於《反滲透法》立法的立場。（新黨提供）

自民進黨立法院黨團11月25日拋出黨團版《反滲透法》草案，該案便成了泛藍陣營攻擊的箭靶，新黨除了召開27日的記者會，嚴詞批判《反滲透法》外，也宣告將號召群眾於12月31日集結台灣立法院，並喊話先前對於《反滲透法》有異議的吳敦義、宋楚瑜等人，既然要反對「就不要只是動嘴，大家一起31日走到立法院」。

新黨主席郁慕明認為，大陸滲透不是新議題，自1949年就如此，兩岸從解嚴到全面三通，有交流就會互相滲透，現行法律已可制裁泄密、共諜等行為。郁慕明認為，如果執政黨真認為滲透情況嚴重到擴及一般民間，「有種就直接宣布回到戒嚴時期，動員戡亂，恢復刑法一百條，大家就都不交流了！」

列名新黨不分區立委候選首席的邱毅表示，比起2004年的「319槍擊案」，綠營此回在選前訂定《反滲透法》是更卑劣的選舉操作，民進黨不只想在選前製造「反中、仇中、孔中的民粹氣氛」，助利綠營連任，假使2020年綠營大敗，民進黨還可以藉由該法繼續維繫權力，「繼續幹她的蔡女皇」 。

在台灣立法院即將召開《反滲透法》朝野協商之前，民進黨立法院黨團特於12月27日上午召開記者會，重申該法僅規範台人在接受境外敵對勢力指示、委託或資助下的「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為，向泛藍在野黨提出10問，強調台灣哪裏不需要《反滲透法》？

面對泛藍陣營對《反滲透法》的攻勢，綠營則拋出10個問題反問泛藍陣營。（譚英瑛／多維新聞）

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，從民進黨團一開始提出的《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案到《反滲透法》其實已過半年，但這陣子以來，因為選舉操作、政治操作，使得《反滲透法》遭到外界以「倉促立法」、「戒嚴一樣如白色恐怖一樣的法案」、「為何那麼急，是為了選舉？應該要留到下一屆新民意」3個問題來「抹黑」。

由於《反滲透法》事涉藍綠議題攻防戰，這也是民進黨立法院黨團第6次為此法案召開記者會。（譚英瑛／多維新聞）

綜觀民進黨立院黨團向泛藍在野黨提出的10個問題，內容多反問國民黨難道無須針對大陸對台特定政治活動的「滲透」做出防範。民進黨立法院黨團書記長李俊俋甚至意有所指，稱就是有人故意忽略條文內容，「說一些其實跟條文一點關係都沒有的內容」。

民進黨立法院黨團向泛藍陣營提出的10問內容。（譚英瑛／多維新聞）

針對眾人最關心的「滲透行為」認定，民進黨立委周春米表示，首先行為者必須與「境外敵對勢力」進行連結，再者行為者須接受「境外敵對勢力的指示、委託或資助」，最後則是行為者須做出受到規範的「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類行為才會受罰，「構成要件非常清楚」。

然而，當被問及民進黨為何急欲在12月底完成立法程序，管碧玲表示，「滲透已經很久了，難道不嚴重嗎？為什麼要拖？這一屆立委的立法責任，他們應該要扛起來，儘快完成立法才符合現行必要性。