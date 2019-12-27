【台灣大選】韓國瑜痛批反滲透法：政治鬥爭製造亡國感

台灣立法院於12月27日下午，將針對頗具爭議的《反滲透法》進行朝野協商，該法也可能於12月31日正式通過。 對此，國民黨2020年臺灣總統大選候選人韓國瑜表示，《反滲透法》已經造成全台民眾、大陸廣大台商、台生的惶恐不安，就怕將來被羅織入罪，甚至未來媽祖、關公的宗教交流都可能入罪，民進黨借著這種政治鬥爭、製造亡國感的感覺，以獲取政治選票，全台人民一定會唾棄。

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韩国瑜参访HTC，HTC创办人、王永庆二房次女王雪红全程陪同。（杨腾凯／多维新闻）

韓國瑜與副手搭檔張善政12月27日來到宏達電（HTC）位於臺灣新北市的總部參訪，而宏達電創辦人、王永慶二房次女更是全程陪同，並向韓國瑜介紹宏達電的經營項目，並讓韓國瑜、張善政一同VR技術，遠端體驗羅浮宮名畫蒙娜麗莎的微笑。接著，韓國瑜還與HTC年輕工程師進行座談。

參訪流程結束後，韓國瑜也在HTC總部內接受媒體聯訪。針對各界關注的《反滲透法》議題，韓國瑜表示，《反滲透法》已經造成全台民眾、大陸廣大台商、台生的惶恐不安，將來可能被羅織入罪，讓人心中恐懼不已，所以前臺灣總統馬英九認為這是戒嚴的恢復。韓國瑜批，現在民進黨掌握行政、立法，距離下屆臺灣總統大選只剩下不到15天的時間，此時強渡《反滲透法》是什麼意思？

韓國瑜質疑，民進黨還在推銷亡國感，還希望用這種危機意識催出自己的選票，還在製造對立來獲取民進黨的政治利益，否則有必要在總統、副總統選舉前15天左右，通過爭議性這麼高的反滲透法嗎？

韓國瑜強調，《反滲透法》的影響所及甚廣，未來媽祖、關公、保生大帝等宗教交流都有可能被羅織入罪，這讓台灣人民情何以堪？韓國瑜說，民進黨希望獲得選票是無可厚非，但借著這種政治鬥爭、政治肅殺，製造亡國感的感覺，以獲取政治選票，全台人民一定會唾棄。

另一方面，由於韓國瑜先前在政見發表會中提出要重新設立特偵組，並暗指要針對民進黨任內的預算內容進行調查，但蔡英文反批，國民黨政治人物也有涉貪入獄的案例，藉此表達對國民黨的不認同。對此，韓國瑜指出，中華民國有史以來，唯一貪污的總統是民進黨陳水扁，那蔡英文又為什麼半句話都不說？韓國瑜批，民進黨永遠是雙重標準。