【台灣大選】唯一辯論會　蔡韓宋互攻對方火力全開

2020年台灣大選唯一一場辯論會，於12月29日下午2時舉行。包括蔡英文、韓國瑜以及宋楚瑜三位總統候選人，以及三黨相關人員均陪同出席。申論部份，首先發言的韓國瑜即針對蔡英文與民進黨火力全開，韓國瑜甚至說最大的賣台集團，就是民進黨。

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台灣大選唯一一場辯論會舉行前，三人先禮後兵。（台北市攝影記者聯誼會提供）

韓國瑜認為民進黨與蔡英文有「4個欺騙」。首先是欺騙台獨份子，韓國瑜強調，台獨人士追求台獨，把希望跟選票投給蔡英文，結果蔡英文從頭到尾不敢喊「台灣獨立萬歲」。第二是欺騙北京，韓國瑜說，民進黨這麼多人去中南海和高官吃飯喝酒唱歌，還唱「我們都是一家人」。韓國瑜調侃民進黨，民進黨應該唱「其實你不懂我的心」。

第三，韓國瑜批判蔡英文與民進黨欺騙香港人。他提到日前香港大學學生會會長向蔡英文抗議一事，他表示，香港年輕人流血，結果民進黨與蔡英文的選情在補血。蔡英文的選情是奠定在香港流血身上，所以香港大學生因此抗議。

最後，韓國瑜批判蔡英文欺騙台灣人，口口聲聲說他接受一國兩制，他表示，民進黨與蔡英文做的事情完全在欺騙，欺騙台獨、欺騙共產黨、欺騙香港人、欺騙整個台灣人。

第二個上台的宋楚瑜則表示，總統就是台灣這條船的船長，要把舵把好。總統職位最重要的任務就是國防、外交兩岸國家安全；既是保衛國家，增進福利，也要衡酌內外情勢，審慎處理美國、日本、中國大陸這世界三大強的合縱跟連橫。

宋楚瑜強調，台灣不要站錯邊，不要亂選邊，不要當別人的棋子，同時強調自己有能力治理好台灣。同時，宋楚瑜也批判國民黨與民進黨，認為兩黨是爛兄爛弟，人民不能夠只被藍綠操縱對立。

第三個上台的蔡英文則提到，韓國瑜和國民黨很愛批評他說「這個國家」，但蔡英文強調，她是要提醒藍營，心裏是不是都是「那個國家」？

蔡英文說，團結台灣必須要有共同認知。她強調，首先，迫害兩岸現狀的是中國大陸不是台灣；當中國大陸壓迫台灣的時候，必須一致對外。第二，中國大陸利用九二共識掏空中華民國，所以必須要更加堅定地捍衛主權。

第三，台灣不能以主權交換短期經濟利益，所以要有一條底線，任何人做總統都不能超越這條底線。要緊覺中國大陸正在全面滲透，必須要把民主防衛機制做起來建立起來，例如現在正在討論的《反滲透法》。蔡英文表示，選舉有輸有贏，但若對國家主權沒有一致想法，誰贏了國家都會輸。

蔡英文於申論部分將重點放在兩岸，強調中國大陸壓迫台灣。（譚英瑛／多維新聞）

蔡英文強調，一個分裂的台灣無法面對中國大陸的滲透威脅。其表示，兩位競爭對手都很清楚，大家都是台灣人，彼此不是沒有共識的可能性，不是不能對話。