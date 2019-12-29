【台灣大選】陸委會諮詢委員：選後大陸或強化「一國兩制」文件化

因應2020年台灣大選後的兩岸局勢，台灣陸委會27日晚公布第17次諮詢委員會議與會委員發言重點，此次會議主題為「選後中共對台可能作為評估及因應建議」。 陸委會主委陳明通在會上表示，台灣的政策是堅定維護兩岸和平穩定的現狀，確保中共無法統治台灣。有與會的陸委會諮詢委員亦提及，中共未來會在國際加大操作「一國兩制」文件化，並要求各國支持。

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陳明通表示，蔡英文政府的兩岸政策就是要維護兩岸和平穩定現狀。（楊家鑫攝）

綜合傳媒報道，是次會議中有學者表示，2020台灣大選結束後，中國大陸會持續深化一中原則、推動「一國兩制台灣方案」的「民主協商」，以及持續對台灣發揮經濟拉打、「三戰」（心理戰、輿論戰、法律戰）、內部滲透及外交施壓等作為。學者提醒，台灣社會各界應認清，勿期望中共會對「一中」或「一國兩制」做出調整。

有委員分析，中共將有可能會在國際間加大操作「一國兩制」文件化，並要求各國支持，在2020年，台灣應關注「習五點」周年、「對台工作會議」及「兩會」等時間點的對台談話，必須針對可能發生的各種狀況事先做好因應準備。

還有學者表示，面對選後大陸的對台作為，應釐清雙方的戰略目標為何。中共過去強調「九二共識」，現在改為着重「一國兩制台灣方案」，台灣必須了解中共對戰略目標思考，無論是「江八點」、「胡六點」、「習五點」，都是毛澤東、周恩來「一綱四目」的延續。

會上學者指出，大陸或藉軍演加大對台灣進行政治操作與宣傳。（資料圖片）

至於軍事方面，與會學者指出，中共短期內無迫切以武力處理台灣的壓力，但2020年適逢解放軍驗收軍隊改革及「現代化、訊息化」成果時期，可能會舉行大規模跨區演習，屆時有可能藉軍演加大對台灣進行政治操作與宣傳。

不過亦有部份諮詢委員認為，2020年北京當局的施政重心不在兩岸，因為大陸同時面臨內部經濟壓力、香港立法會選舉、美國大選等問題，施政重點將在因應其內部改革及中美關係。

陸委會主委陳明通則強調，中共對台政策有其一貫策略布局，台灣的政策就是堅定維護兩岸和平穩定的現狀，維持「不挑釁、不冒進」，確保中共無法統治台灣，同時保持高度警覺，做好因應準備，完備各項國安法制，加強社會溝通，凝聚政策共識，促進台灣社會各界對蔡英文政府政策的了解與支持。